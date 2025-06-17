17 июня в мире отмечается несколько важных международных праздников.

17 июня - важная дата с интересными обычаями. Верующие вспоминают важных святых и молятся о семейном счастье. В мире известно несколько экологических мероприятий. А о том, что за праздник сегодня будет на международном уровне, могут знать любители боевых искусств.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирное торжество этого дня посвящено популярному виду спорта - это Международный день карате. Это не только система рукопашного боя, но ещё и философия сдержанности и самодисциплины.

Видео дня

Несколько торжеств этой даты призваны обратить внимание общества на экологические проблемы. Это День борьбы с засухой и опустыниванием и День защиты крокодилов.

В других странах есть праздники сегодня, основанные в честь исторических событий, профессий или блюд. К примеру, День независимости в Исландии, День авиации в Румынии и Армении, День памяти о советской оккупации в Латвии, День тапас в Испании и День яблочного штруделя в США.

В мировой истории были прославленные личности, которые родились в эту дату - шведский король Карл XII, богослов Джон Уэсли, композитор Шарль Гуно, художник Мауриц Эшер, теннисистка Винус Уильямс.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре принято вспоминать мучеников Мануила, Исмаила и Савелия, которым молятся о налаживании хороших отношений с родственниками.

А по старому церковному стилю 17 июня - праздник святителя Митрофана Константинопольского.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших выдающихся соотечественников были такие, что родились 17 июня - языковед Иван Шаровольский, правозащитник и политик Михаил Горынь, певец Иво Бобул, писательница Лариса Денисенко.

Украинцы могут присоединиться к мировым или церковным инициативам, поскольку официальный праздник сегодня в Украине отсутствует.

Какой праздник 17 июня в народе

По давним верованиям эта дата считается удачной для любых домашних хлопот, уборки и избавления от старых вещей. Можно также приглашать родных и соседей в гости.

В целом праздник сегодня считается несчастливым - наши предки считали, что на землю выходит нечисть и пытается навредить людям. Поэтому все старались сидеть дома и не влезать в конфликты.

Что нельзя делать сегодня

О погоде в ближайшие недели рассказывают приметы и пословицы этого дня:

если во время заката небо алое, то будет сильный ветер;

если поздние яблони еще не зацвели, то лето будет долгим;

вечером громко стрекочут цикады - к жаре;

после дождя появилась радуга - остаток июня будет сухим.

Верующим, которым важно знать, какой сегодня церковный праздник, также стоит помнить о запретах дня. Церковь запрещает православным завидовать и мстить другим, осуждать, распускать сплетни, отказывать в помощи, а также нарушать Петров пост без уважительной причины.

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