17 июня - важная дата с интересными обычаями. Верующие вспоминают важных святых и молятся о семейном счастье. В мире известно несколько экологических мероприятий. А о том, что за праздник сегодня будет на международном уровне, могут знать любители боевых искусств.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой праздник 17 июня в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
Всемирное торжество этого дня посвящено популярному виду спорта - это Международный день карате. Это не только система рукопашного боя, но ещё и философия сдержанности и самодисциплины.
Несколько торжеств этой даты призваны обратить внимание общества на экологические проблемы. Это День борьбы с засухой и опустыниванием и День защиты крокодилов.
В других странах есть праздники сегодня, основанные в честь исторических событий, профессий или блюд. К примеру, День независимости в Исландии, День авиации в Румынии и Армении, День памяти о советской оккупации в Латвии, День тапас в Испании и День яблочного штруделя в США.
В мировой истории были прославленные личности, которые родились в эту дату - шведский король Карл XII, богослов Джон Уэсли, композитор Шарль Гуно, художник Мауриц Эшер, теннисистка Винус Уильямс.
Какой сегодня праздник церковный
В современном календаре принято вспоминать мучеников Мануила, Исмаила и Савелия, которым молятся о налаживании хороших отношений с родственниками.
А по старому церковному стилю 17 июня - праздник святителя Митрофана Константинопольского.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наших выдающихся соотечественников были такие, что родились 17 июня - языковед Иван Шаровольский, правозащитник и политик Михаил Горынь, певец Иво Бобул, писательница Лариса Денисенко.
Украинцы могут присоединиться к мировым или церковным инициативам, поскольку официальный праздник сегодня в Украине отсутствует.
Какой праздник 17 июня в народе
По давним верованиям эта дата считается удачной для любых домашних хлопот, уборки и избавления от старых вещей. Можно также приглашать родных и соседей в гости.
В целом праздник сегодня считается несчастливым - наши предки считали, что на землю выходит нечисть и пытается навредить людям. Поэтому все старались сидеть дома и не влезать в конфликты.
Что нельзя делать сегодня
О погоде в ближайшие недели рассказывают приметы и пословицы этого дня:
- если во время заката небо алое, то будет сильный ветер;
- если поздние яблони еще не зацвели, то лето будет долгим;
- вечером громко стрекочут цикады - к жаре;
- после дождя появилась радуга - остаток июня будет сухим.
Верующим, которым важно знать, какой сегодня церковный праздник, также стоит помнить о запретах дня. Церковь запрещает православным завидовать и мстить другим, осуждать, распускать сплетни, отказывать в помощи, а также нарушать Петров пост без уважительной причины.