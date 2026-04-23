'Можно получить не только срыв мобилизации': в ТЦК объяснили, почему забирают телефоны

Представитель ТЦК рассказал, как в таком случае осуществляется связь с родственниками.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) человек должен сдать мобильный телефон, ведь это объект с повышенным риском нанесения врагом огневого поражения. Об этом в интервью медиагруппе "Накипіло" сказал Николай Шарий, заместитель начальника Харьковского областного ТЦК и СП.

Отвечая на вопрос об использовании телефона, он отметил, что когда человека доставляют в ТЦК и СП, он должен сдать телефон.

"Для того, чтобы эти места не были доступны разведке противника, мы запрещаем использовать телефон. Мы не можем гарантировать, что гражданин, у которого в руках мобильный телефон, не сбросит точку геолокации, и через 2-3 часа по этому месту противник не нанесет удар. В результате мы можем получить не просто срыв мобилизации, а даже человеческие жертвы. Мы этого не хотим допускать", – пояснил Шарий.

Видео дня

На уточнение, как тогда человек должен сообщить что-то своим близким, он отметил, что "большинство тех, кого доставляют в ТЦК и СП, сообщают, какой ТЦК и СП их задержал". Шарий добавил, что людям предоставляется возможность позвонить и сообщить информацию своим близким.

"В то время, когда семья получает сообщение, что человек находится в таком-то ТЦК и СП, и направляется туда, чтобы выяснить, что с ним, он в это время, к сожалению, обычно в ТЦК и СП не находится. Она будет после прохождения ВЛК, которая длится около 4-6 часов, если нет необходимости в дообследовании", – пояснил представитель ТЦК.

После этого человека снова доставят в ТЦК и СП, где в течение часа будут оформлены документы, если он годен, а дальше его направят в воинскую часть.

Почему некоторые украинцы остаются в розыске после визита в ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский пояснил, что несвоевременное внесение данных является одной из вероятных причин того, что иногда полицейские останавливают граждан для проверок и обнаруживают их в базах "розыска", хотя ранее их уже доставляли в ТЦК и СП.

Выговский отметил, что такая проблема может возникать из-за того, что в некоторых случаях во время первого визита в ТЦК были установлены основания для отсрочки, но эти данные не были вовремя внесены в систему или человек не успел завершить оформление документов.

