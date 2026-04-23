Некоторые украинцы остаются в розыске после визита в ТЦК: в Нацполиции назвали причины

Иногда полицейские останавливают граждан для проверок и обнаруживают их в базах "розыска", хотя их ранее доставляли в ТЦК и СП. Одной из вероятных причин является несвоевременное внесение данных, заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

"Таких фактов много. Сегодня мы имеем ситуации, когда граждан останавливают для проверок и снова обнаруживают в базах "розыска", хотя ранее их уже доставляли в ТЦК", - рассказал он.

Выговский отметил, что такая проблема может возникать из-за того, что в некоторых случаях во время первого визита в ТЦК были установлены основания для отсрочки, но эти данные не были вовремя внесены в систему или человек не успел завершить оформление документов.

Также глава Нацполиции добавил, что еще одной причиной могут быть случаи, когда гражданина доставили, но из-за отсутствия паспорта или необходимости дополнительного обследования у врачей ему выдали новую повестку.

По словам Выговского, если гражданин не появился в назначенное время для завершения процедуры, автоматически продолжается розыск. Он отметил, что стоит учитывать и определенное время, необходимое для синхронизации баз данных, ведь пока идет ВЛК или проверка документов, ТЦК может не снимать запрос на доставку лица.

"Мы понимаем, что это создает определенные неудобства, когда полиция вынуждена реагировать на статус в планшете, который фактически уже должен был бы быть изменен. Чтобы избежать подобных недоразумений, мы советуем гражданам всегда иметь при себе документы", - посоветовал глава Нацполиции.

Выговский подчеркнул, что мобилизацию нужно проводить, но она должна быть максимально честной и прозрачной, без перекладывания ответственности одним органом на другой.

ТЦК перестали принимать документы на отсрочку - что делать военнообязанным

Ранее юрист Владислав Дерий рассказал, что военнообязанные (за исключением забронированных и сотрудников спецслужб) больше не могут подавать заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК и СП. Он объяснил, что теперь это можно сделать в приложении "Резерв+" или через ЦНАП.

По словам юриста, на время рассмотрения документов для отсрочки (7-15 дней) и после ее оформления человека не имеют права направлять на ВЛК или предпринимать в отношении него мобилизационные меры.

Вас также могут заинтересовать новости: