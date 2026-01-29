Откуда селедка и скумбрия в магазинах, и как определить их качество: ответ Госпродпотребслужбы

Там также ответили, как страна происхождения влияет на качество и как не купить испорченный продукт.

Селедка и скумбрия остаются одними из самых популярных видов рыбы среди украинцев, однако далеко не все знают, откуда именно происходит эта продукция и что больше всего влияет на ее качество. И.о. главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказал УНИАН, из каких стран в Украину поставляют рыбу, действительно ли страна происхождения является определяющим фактором и на какие признаки стоит обращать внимание при покупке, чтобы не приобрести испорченный продукт.

Из каких стран и регионов происходит сельдь, которая сейчас представлена на полках украинских магазинов?

В учреждении сообщили, что по их информации, за период с 1 сентября 2025 по 20 января 2026 в Украину было импортировано 28588,10 тонны сельди и 14 092,0 тонны скумбрии. При этом больше всего сельди импортировано из Исландии – 17632,80 тонны, Норвегии – 9002,40 тонны и Шотландии – 817,60 тонны.

"Остальной объем импортирован с Фарерских островов, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Великобритании и других стран мира", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Больше всего скумбрии также было импортировано из Исландии – 7440,0 тонны, Норвегии – 3386,10 тонны и Шотландии – 507,0 тонны.

Что больше всего влияет на качество скумбрии и сельди, которые попадают к потребителю: страна происхождения, условия вылова, замораживания, хранения или логистика?

"Страна происхождения сама по себе не является определяющим показателем качества. Решающее значение имеет выполнение операторами рынка требований законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов", – подчеркнул Андрей Крейтор.

При этом, по словам Госпродпотребслужбы, основными факторами, влияющими на качество скумбрии и сельди, являются:

условия и сезон вылова рыбы;

соблюдение требований к первичной обработке после вылова;

соблюдение температурного режима во время замораживания;

надлежащие условия хранения и транспортировки;

соблюдение санитарных и гигиенических требований операторами рынка и т. д.

На какие признаки стоит обращать внимание при покупке скумбрии и сельди, чтобы отличить качественную рыбу от испорченной?

В учреждении отметили, что в соответствии с правилами розничной торговли продовольственными товарами, запрещена продажа рыбы и рыбных продуктов, не имеющих надлежащего товарного вида. Следовательно, не подлежит продаже:

живая и охлажденная рыба с признаками паразитологических заболеваний;

с мутной слизью, кисловатым запахом, тусклой чешуей, мягкой

консистенцией мяса, мутными впавшими глазами;

полуфабрикаты из свежей рыбы;

спящая рыба, покрытая мутной слизью, с кислым запахом, тусклой

чешуей, мутными впавшими глазами, мягким водянистым мясом;

охлажденная и мороженая рыба с внешними повреждениями, сгустками

крови и синяками, покрасневшими жаберными крышками, вздутым животом;

соленая рыба с вялой консистенцией и гнилостным запахом, ржавчиной, которая

проникает в толщу;

копченая, вяленая, сушеная рыба с дефектами технологической обработки (непрокопченная, недовяленная, пересушенная, недосоленная, с привкусом и запахом сырой рыбы).

"Рекомендуем потребителям не покупать рыбу в местах стихийной торговли, а также обращать внимание на наличие обязательной информации о пищевом продукте", - предупредили в Госпродпотребслужбе.

справка Андрей Крейтор исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор – исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Занимает должность с 4 апреля 2024 года. В 2012 году окончил Национальную академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение» и имеет квалификацию юриста. В 2022 году также получил квалификацию – магистр публичного управления и администрирования в Университете Григория Сковороды.

