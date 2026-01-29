Откуда селедка и скумбрия в магазинах, и как определить их качество: ответ Госпродпотребслужбы

Селедка и скумбрия остаются одними из самых популярных видов рыбы среди украинцев, однако далеко не все знают, откуда именно происходит эта продукция и что больше всего влияет на ее качество. И.о. главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказал УНИАН, из каких стран в Украину поставляют рыбу, действительно ли страна происхождения является определяющим фактором и на какие признаки стоит обращать внимание при покупке, чтобы не приобрести испорченный продукт.
Из каких стран и регионов происходит сельдь, которая сейчас представлена на полках украинских магазинов?
В учреждении сообщили, что по их информации, за период с 1 сентября 2025 по 20 января 2026 в Украину было импортировано 28588,10 тонны сельди и 14 092,0 тонны скумбрии. При этом больше всего сельди импортировано из Исландии – 17632,80 тонны, Норвегии – 9002,40 тонны и Шотландии – 817,60 тонны.
"Остальной объем импортирован с Фарерских островов, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Великобритании и других стран мира", - добавили в Госпродпотребслужбе.
Больше всего скумбрии также было импортировано из Исландии – 7440,0 тонны, Норвегии – 3386,10 тонны и Шотландии – 507,0 тонны.
Что больше всего влияет на качество скумбрии и сельди, которые попадают к потребителю: страна происхождения, условия вылова, замораживания, хранения или логистика?
"Страна происхождения сама по себе не является определяющим показателем качества. Решающее значение имеет выполнение операторами рынка требований законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов", – подчеркнул Андрей Крейтор.
При этом, по словам Госпродпотребслужбы, основными факторами, влияющими на качество скумбрии и сельди, являются:
- условия и сезон вылова рыбы;
- соблюдение требований к первичной обработке после вылова;
- соблюдение температурного режима во время замораживания;
- надлежащие условия хранения и транспортировки;
- соблюдение санитарных и гигиенических требований операторами рынка и т. д.
На какие признаки стоит обращать внимание при покупке скумбрии и сельди, чтобы отличить качественную рыбу от испорченной?
В учреждении отметили, что в соответствии с правилами розничной торговли продовольственными товарами, запрещена продажа рыбы и рыбных продуктов, не имеющих надлежащего товарного вида. Следовательно, не подлежит продаже:
живая и охлажденная рыба с признаками паразитологических заболеваний;
- с мутной слизью, кисловатым запахом, тусклой чешуей, мягкой
- консистенцией мяса, мутными впавшими глазами;
- полуфабрикаты из свежей рыбы;
- спящая рыба, покрытая мутной слизью, с кислым запахом, тусклой
- чешуей, мутными впавшими глазами, мягким водянистым мясом;
- охлажденная и мороженая рыба с внешними повреждениями, сгустками
- крови и синяками, покрасневшими жаберными крышками, вздутым животом;
- соленая рыба с вялой консистенцией и гнилостным запахом, ржавчиной, которая
- проникает в толщу;
- копченая, вяленая, сушеная рыба с дефектами технологической обработки (непрокопченная, недовяленная, пересушенная, недосоленная, с привкусом и запахом сырой рыбы).
"Рекомендуем потребителям не покупать рыбу в местах стихийной торговли, а также обращать внимание на наличие обязательной информации о пищевом продукте", - предупредили в Госпродпотребслужбе.
Андрей Крейтор – исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Занимает должность с 4 апреля 2024 года. В 2012 году окончил Национальную академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение» и имеет квалификацию юриста. В 2022 году также получил квалификацию – магистр публичного управления и администрирования в Университете Григория Сковороды.