Цены остановились: эксперт дал свежий прогноз стоимости бензина и дизеля в Украине

Сергей Куюн отметил, что оптовые цены на дизельное топливо начали снижаться.

Предпосылок для дальнейшего повышения цен на бензин и дизельное топливо пока нет. Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Он пояснил, что в Украине началось снижение оптовых цен на нефтепродукты. К тому же один из крупных поставщиков топлива в Украину, по данным Куюна, возобновит поставки и отгрузит "все, что было обещано на март".

"Если в понедельник, например, оптовая цена литра дизтоплива составляла уже 80 гривень за литр, а розничная 76, то вчера уже появились в опте цены 70-73 грн/л. На сегодняшний момент я не вижу предпосылок для повышения цен", - убежден Сергей Куюн.

Говоря о росте розничных цен на топливо после начала войны в Иране, эксперт отметил, что за 10 дней розничная стоимость дизельного топлива в Украине выросла на 10 грн/л, а бензина – 6 грн/л, что значительно меньше, чем в Евросоюзе, из которого Украина импортирует топливо.

"Тем, кто считает, что это стремительный взлет, хочу привести статистику. Так, в Польше дизельное топливо подорожало на 21 гривню за 10 дней, а в Германии на 23, поэтому, на самом деле, мы очень медленно движемся. Это минимальное повышение в тех условиях, которые есть", - убежден Куюн.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине - последние новости

Из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть взлетели до более 100 долларов, но, пока, несколько откатились на фоне надежд на рекордное высвобождение нефти из стратегических резервов.

Из-за роста мировых цен на нефть, а также намерений отдельных поставщиков топлива в Украину приостановить поставки из-за событий на Ближнем Востоке, розничные цены на топливо в Украине начали расти. В частности, средняя стоимость дизеля 10 марта подскочила до 72,92 грн/л.

На фоне роста розничных цен на АЗС с начала войны в Иране, Антимонопольный комитет начал дело по признакам антиконкурентных согласованных действий.

