Удар по заводу в Брянске: эксперт рассказал, почему 'Кремний Эл' важен для россиян

До 90% всей продукции этого предприятия шло на военные нужды РФ.

Нанесение ударов по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" было самым болезненным ударом по сравнению с остальными предыдущими. Об этом заявил Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ на Radio NV.

""Кремний Эл" вчера подвергся масштабному украинскому удару, и для россиян он был самым болезненным ударом по сравнению со всеми предыдущими по этому предприятию, а также по сравнению со всеми всеми предыдущими ударами по территории Российской Федерации. За последний месяц точно. Потому что действительно, от пяти до 10 ракет по разным оценкам влетело в это предприятие", - сказал он.

Эксперт пояснил, что "Кремний Эл" является ключевым предприятием в российской цепочке поставок комплектующих к системе противовоздушной обороны, С-300, С-400, "Панцеров", "Искандеров" и других ракет, которыми РФ регулярно обстреливает территорию Украины. До 90% всей продукции этого предприятия шло на военные нужды России.

"И вот эти 5-10 ракет говорят нам о том, что в ближайшее время это предприятие не вернется к привычным процессам. И это означает для нас, для рядовых украинцев, что украинские вооруженные силы отработали на опережение. Потому что много раз говорилось, что в результате войны на Ближнем Востоке Украина может лишиться ракет для системы противовоздушной обороны, и мы будем уязвимы для российских баллистических ракет. Поэтому этот удар по месту производства комплектующих для российских баллистических ракет - это удар на опережение. Нет производства российских ракет, нет обстрелов территории Украины", - пояснил Ступак.

Он также обратил внимание, что кроме самих попаданий, россиян возмутил факт наличия в воздушном пространстве РФ украинского беспилотника, который висел в воздухе и снимал все, что происходит на предприятии во время удара.

"Вот это их возбуждало безумно, как так, российская ПВО это не увидела, российское РЭБ не подавило, а украинцы просто цинично издеваются над нами", - добавил он.

Удар по заводу "Кремний Эл" - что известно

Как сообщал УНИАН, "Кремний Эл" был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow. Завод - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

В Генштабе рассказали, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

