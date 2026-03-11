Новый рекорд в почти 44 гривни: официальный курс доллара на 12 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,93 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 10 марта – 43,90 грн/долл.).

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,07/44,10 грн/долл., а единая европейская валюта – 51,09/51,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 11 марта остался на прежнем уровне и составил 44,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,68 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составлял 51,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,73 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 44,10 гривни за доллар, а курс евро также не изменился и составлял 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

