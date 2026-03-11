Жизнь четырех знаков Зодиака перевернется с ног на голову в ближайшие недели

В списке есть представители знака Овен.

Хотя начало года оказалось непростым и сопровождалось несколькими сильными астрологическими переменами, до конца марта 2026 года эти знаки Зодиака почувствуют заметные улучшения, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Эми Демур отметила, что в марте эти знаки пережили масштабную трансформацию, способную изменить их жизнь. По её словам, происходящие процессы стали по-настоящему судьбоносными: люди постепенно разрушили старые модели поведения и начали формировать совершенно новую версию себя.

Поэтому тем, кто долго ждал более спокойного и светлого периода, стоит набраться терпения. Представители этих знаков постепенно почувствуют, что обстоятельства начинают складываться гораздо благоприятнее.

Овен

Для Овнов жизнь до конца марта становится заметно приятнее, поскольку, как рассказала Демур, их личная сфера проходит через глубокую и почти судьбоносную трансформацию. Астролог отметила, что это связано с тем, что Венера находится в их знаке и формирует важные астрологические аспекты с Сатурн и Нептун.

По её словам, благодаря этому любовь начинает приобретать более серьёзный и духовно значимый характер. Отношения, которые имеют потенциал для будущего, именно в этот период могут перейти на новый уровень и стать более зрелыми и стабильными.

Астролог также отметила, что многие Овны могут определить статус отношений, вступить в серьёзный союз или укрепить уже существующую связь. Кроме того, она рассказала, что влияние Меркурий в ретроградной фазе может вернуть в их жизнь людей из прошлого. Однако теперь у Овнов уже хватает внутренней ясности, чтобы увидеть этих людей без иллюзий.

Рак

Для Раков начинается один из самых благоприятных циклов за последние годы. Демур рассказала, что улучшения связаны с тем, что Юпитер перешёл в прямое движение в их знаке. Это, по её словам, запустило примерно пятимесячный период роста и расширения, который продлится до июня.

Астролог отметила, что усилия, которые Раки долгое время прикладывали незаметно для окружающих, могут наконец принести результаты. В этот период возможны карьерное продвижение, признание заслуг и улучшение финансовой ситуации.

Она также подчеркнула, что если Раки усвоили важные уроки в сфере отношений, то смогут привлечь в свою жизнь стабильность и надёжность. По словам Демур, ближайшие месяцы открывают мощное окно для реализации намерений и желаний.

Дева

Демур рассказала, что именно Девы пережили одну из самых сильных трансформаций среди всех знаков. Это связано с тем, что в их знаке произошло мощное лунное затмение.

Астролог отметила, что такая энергия помогла Девам избавиться от эмоционального груза и разорвать повторяющиеся жизненные сценарии, из-за которых они долго чувствовали себя застрявшими в разных сферах жизни.

По её словам, старая версия Дев постепенно уходит, уступая место новой. Несмотря на то что этот процесс оказался непростым, представители знака начинают становиться более сильной и уверенной версией себя – той, которая больше не готова соглашаться на меньшее, чем действительно заслуживает.

Рыбы

По словам Демур, по мере того как астрологическая энергия постепенно переходит из Рыб в знак Овен, жизнь представителей этого знака до конца марта начинает становиться легче и приятнее.

Астролог рассказала, что выход Сатурн из знака Рыб фактически завершил для них трёхлетний период ограничений и серьёзных испытаний. Кроме того, она отметила, что новолуние в Рыбах стало символом начала совершенно нового жизненного этапа.

По её словам, перед Рыбами могут открыться новые возможности в любви и финансовой сфере, а также начаться период личностного роста. Этот этап можно рассматривать как чистый лист. При этом Демур предупредила, что ретроградный Меркурий в знаке Рыб до 20 марта может вернуть старые ситуации или людей, и от самих Рыб будет зависеть, повторят ли они прежние ошибки или выберут другой путь.

