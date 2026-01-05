Все, кто считает себя человеком разумным, перешли на украинский язык, - языковой омбудсмен

Елена Ивановская отметила, что язык определяет поведение человека и является маркером идентичности.

Все, кто считает себя Homo sapiens (человеком разумным), сделали свой выбор в пользу государственного языка. Об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью YouTube-каналу "Це ніхто не буде дивитись".

"Все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens, все, кто понимает причинно-следственные связи и то, что язык это не только маркер нашей идентичности, а это и мыслительный конструкт, и, соответственно, определитель нашей поведенческой стратегии, - они сделали свой выбор в пользу государственного языка", - сказала Ивановская.

Напомним, что ранее Ивановская в интервью "Главкому" заявила о том, что ранее ее дочь публиковала посты в социальных сетях на русском языке.

Видео дня

"Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочери: "София, ну как так? Зачем это?" А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все русскоязычные?" Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском", - рассказала журналистам Уполномоченная по защите государственного языка.

В Днепре ввели мораторий на русскоязычный контент - что известно

Как сообщал УНИАН, в Днепре ввели мораторий на русскоязычный контент. Запрет публичного воспроизведения такого контента будет действовать до полного прекращения оккупации украинских территорий Россией.

Этот мораторий был введен по обращению Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской и жителей общины города. Документ имеет целью защиту украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской общины запрещается", - сказано в решении местных властей.

Вас также могут заинтересовать новости: