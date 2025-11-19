В частности, 6-7% украинцев, которые перешли на украинский язык, сейчас вернулись к русскому.

Сейчас в Украине начинает постепенно меняться ситуация в языковой сфере. Среди граждан наблюдается определенный откат от "самоукраинизации". Об этом в интервью для "Радио Свобода" сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Как отметила уполномоченная, в 2022-2023 годах, на фоне российского вторжения, уровень "самоукраинизации" был пиковым. Это подтверждалось проведенными социологическими опросами. Но ситуация изменилась и сейчас "видим, как происходит постепенный откат".

"Человек не может быть постоянно в таком напряжении и контролировать себя, свое поведение. И, соответственно, этот откат я связываю еще и с тем, что привычка. Люди, где-то 6-7% тех, которые обратились в государственный язык, со временем они вернулись в свой такой комфортный языковой пузырь", - отметила Ивановская.

Исследование языковых привычек украинцев происходило, в частности, на платформе Viber.

"Там тоже фиксируют, что рерусификация в этом году произошла на уровне 6%. То есть те люди, которые перешли на украинский постепенно - на работе, скажем, дома (то есть и в публичном, и в частном), возвращаются к своему первому языку. То есть первый язык - это тот язык, на котором воспитывались они родителями", - отметила языковой омбудсмен.

Ивановская подчеркнула, что Россия долгое время русифицировала украинство. В то же время, по ее мнению, планомерная государственная политика украинизации не реализуется ни за 5, ни за 10 лет.

"Определенным и кардинальным образом, и не кивая только на этот вот момент самоукраинизации, который возникает как реакция, как самозащита, как самосохранение на агрессию, а, скажем, планомерная государственная политика, она не будет и не реализуется ни за 5 лет, ни за 10. Это длительный процесс. Потому что здесь важно делать все последовательно, делать все мудро, не с наскока, не по принуждению - это важный такой момент, но с динамикой, с такими мотивациями, которые бы выходили на аргументы, на обоснование и на прагматику", - убеждена уполномоченная.

По словам Ивановской, украинцам нужно запускать "внутреннего мотиватора".

"Это должен делать каждый из нас, и тем более те люди, которые ответственны за своих детей. И постоянно, так сказать, мотивировать себя: "Я - украинец, это мой язык, это моя защита, это мое оружие", - считает Ивановская.

Украинский язык в Украине и мире

Как сообщал УНИАН, всего на планете, по разным оценкам, на украинском языке разговаривают от 40 до 45 млн. человек. И после начала российского вторжения в Украину в 2022 году количество тех, кто активно пользуется украинским, значительно возросло.

В марте 2022 года, сразу после начала полномасштабной войны России против Украины, во время проведения социологических опросов абсолютное большинство украинцев выражали поддержку украинскому как единственному государственному языку Украины.

Недавно заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова отмечала, что ежегодно молодежь в Украине демонстрирует лучшие результаты во владении украинским языком, но количество тех, кто пользуется им в быту, становится меньше.

