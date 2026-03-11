'Самый толстый в мире': тысячи зрителей следят онлайн за жизнью редкого попугая

Удивительные птицы впервые за четыре года снова активно размножаются.

На одном из отдаленных островов в южных фиордах Новой Зеландии самка редкого попугая какапо заботится о своем птенце - и за этим в прямом эфире наблюдают тысячи людей со всего мира, сообщает The Guardian.

Говорится, что через черно-белую камеру скрытого наблюдения видно, как маленький пушистый птенец с писклявым звуком выпрашивает еду из клюва матери. Самка по имени Ракиура внимательно ухаживает за малышом: прячет его под большими зелеными крыльями, отгоняет других птиц и время от времени приводит в порядок гнездо.

С тех пор как в середине января Департамент охраны природы Новой Зеландии запустил онлайн-трансляцию, более 100 тысяч человек уже наблюдали за жизнью птицы во время сезона размножения.

Видео дня

В чате под трансляцией зрители активно обсуждают события в гнезде. Одни поздравляют "маму" с появлением птенцов, другие предлагают им имена.

Специалисты по охране природы надеются, что этот сезон станет рекордным для размножения этих редких птиц - в Ракиури уже вылупились три птенца.

Даже когда птица часами спит, трансляцию одновременно смотрят более сотни человек. Многие зрители признаются, что это видео стало для них приятным отвлечением.

"Этот сайт - моя замечательная отдушина от всех страшных событий в мире", - написал один из зрителей.

Самый странный попугай планеты

Какапо - один из самых редких и странных попугаев в мире. Это самый тяжелый, а также единственный ночной и нелетающий попугай. Его легко узнать по "доброжелательному" выражению лица, необычным брачным ритуалам и забавному поведению.

Когда-то какапо были широко распространены по всей Новой Зеландии. Но после появления хищников, в частности кошек и хорьков, их численность резко сократилась, и к началу 20 века птицы оказались на грани исчезновения.

Программу по спасению какапо запустили в 1995 году. С тех пор популяцию удалось увеличить с 51 до 236 особей, среди которых 83 самки репродуктивного возраста.

Сейчас птицы впервые за четыре года снова активно размножаются. Это стало возможным благодаря массовому плодоношению ягод дерева риму, которыми питаются какапо. Специалисты надеются, что щедрый урожай стимулирует птиц откладывать больше яиц и поможет установить новый рекорд по количеству птенцов.

На данный момент зафиксировано 78 гнезд, 247 яиц и 57 птенцов, рассказал научный советник программы по восстановлению какапо Эндрю Дигби. По его словам, это может стать самым успешным сезоном размножения попугаев в истории наблюдений.

Основные популяции этих птиц обитают на трех островах без хищников вблизи южного побережья Новой Зеландии, в частности у острова Ракиура и двух вблизи национального парка Фьордленд.

Птенцы быстро растут

После вылупления птенцы весят всего около 30 граммов. Сначала они выглядят как маленькие пушистые шарики, но со временем переживают так называемую "динозавровую фазу", когда становятся неуклюжими, с непропорционально большими лапами.

Быстрый рост требует большого количества пищи - именно поэтому какапо часто начинают размножаться в годы, когда дерево риму обильно плодоносит.

Онлайн-трансляцию создали не только для научных наблюдений, но и для того, чтобы заинтересовать людей жизнью этих редких птиц.

"Людям нравятся их характеры и взаимоотношения между птицами. Они искренне переживают за судьбу птенцов и даже обсуждают, как меняется их вес", - рассказал Дигби.

По его словам, удивительно, что теперь тысячи людей так же увлеченно следят за какапо, как и ученые.

Миграция птиц

Как писал УНИАН, белый аист преодолевает тысячи километров, чтобы добраться домой, в том числе, который находится на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В большинстве регионов Украины эти птицы появляются во второй половине марта - первой половине апреля, с пиком около 19 марта - в народном календаре именно этот день считают символической датой их возвращения.

Добавим, что в Одесской области ученые зафиксировали первую в этом году стаю из более чем 50 редких розовых пеликанов, занесенных в Красную книгу Украины. Птицы остановились на отдых в пойме реки после длительного перелета из Африки. Несмотря на природную красоту, экологи выражают беспокойство, ведь пернатые вынуждены находиться рядом с огромной стихийной свалкой площадью около 5 гектаров.

