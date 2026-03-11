Что будет, если есть мед каждый день: 6 главных изменений в организме

Безопасная и полезная доза составляет 1-2 чайных ложек в день.

Мёд – это не просто подсластитель, а суперпродукт, обладающий множеством полезных свойств. что наводит на вопрос: как ежедневное употребление мёда влияет на организм? Эксперты по питанию рассказали порталу marthastewart.com о пользе меда и о том, как он влияет на организм при ежедневном употреблении.

"Ежедневное потребление от 1 до 2 чайных ложек (примерно от 5 до 10 граммов) обычно считается безопасным и полезным для большинства людей. Это количество обеспечивает антиоксиданты и другие питательные вещества, не добавляя в ваш рацион избыток сахара", – говорит диетолог Лорен Манакер.

Вот как ежедневная доза меда влияет на ваш организм

1. Уменьшает воспаление

Мед содержит полифенолы и флавоноиды - растительные антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы в организме, что может уменьшить воспаление и поддержать общее здоровье, говорит Манакер.

"Эти соединения относятся к тому же классу, что и в ягодах, оливковом масле и темном шоколаде", – отмечает диетолог Александрия Зозос.

Более темные сорта меда, такие как гречишный, имеют более насыщенный цвет, более сильный вкус и, как правило, обладают более мощным антиоксидантным действием, чем более светлые сорта, говорит Зозос.

2. Улучшенное управление уровнем сахара в крови

Естественное сочетание глюкозы (около 34 процентов) и фруктозы (около 39 процентов) в меде, а также содержащиеся в нем антиоксиданты и противовоспалительные соединения обеспечивают более благоприятный метаболический ответ, чем рафинированный сахар.

"Исследования показывают, что замена обычных подсластителей медом может умеренно улучшить чувствительность к инсулину и гликемический ответ, даже у людей с диабетом", – говорит Зозос.

При этом мёд, как правило, имеет умеренный гликемический индекс (ГИ) около 50–60,, что ниже, чем у рафинированного сахара, говорит Манакер.

3. Улучшает здоровье кишечника

Мед содержит пребиотические соединения и полифенолы, которые питают и поддерживают полезные кишечные бактерии.

"Некоторые виды меда, особенно сырые и необработанные сорта, содержат небольшое количество ферментов и соединений, которые могут поддерживать здоровье кишечника", – говорит Манакер.

Новые исследования также показывают, что мед может значительно повысить выживаемость пробиотиков, объясняет Зозос.

4. Делает вашу еду вкуснее

"Недавнее исследование с использованием моделирования пищевых продуктов показало, что мед даже повышает вкусовые качества, не жертвуя при этом питательными свойствами многих продуктов средиземноморской диеты, таких как рыба, листовая зелень и цельнозерновые продукты", – говорит Зозос.

5. Ускоренное заживление

"Было доказано, что мед помогает успокоить кашель и способствует заживлению ран", – говорит Манакер. "При кашле мед может обволакивать горло и уменьшать раздражение".

6. Длительный прилив энергии

"Это одно из самых практичных и подтвержденных доказательствами преимуществ меда. Его естественная смесь глюкозы и фруктозы идеально подходит для получения энергии: глюкоза быстро попадает в кровоток, обеспечивая немедленное топливо, в то время как фруктоза метаболизируется медленнее, обеспечивая длительный прилив энергии", – говорит Зозос.

Исследования подтверждают, что мед по эффективности поддержания уровня сахара в крови и поддержания работоспособности во время длительных тренировок не уступает коммерческим энергетическим гелям, а также обладает лучшим усвояемым действием.

