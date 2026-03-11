USB-C может уйти в прошлое: Евросоюз открыл путь к новой эре смартфонов

В наше время действует требование ЕС, согласно которому, смартфоны должны иметь разъем USB Type-C, если они заряжаются с помощью кабеля.

Всего несколько лет назад Европейский Союз ввел обязательное использование разъема USB Type-C в смартфонах. Тем не менее, приближается следующий переломный момент.

Как пишет Gassenhauer Altenburg, сейчас за кулисами в Брюсселе ведутся переговоры, которые в конечном итоге могут сделать зарядный разъем смартфона полностью ненужным. Вместо того, чтобы вновь вводить новый стандарт кабелей, Евросоюз хочет проложить путь к будущему, в котором смартфоны смогут функционировать полностью без зарядного порта.

В издании напомнили, что с 2024 года в ЕС вступило в силу правило: новые смартфоны, планшеты, наушники и многие другие устройства должны иметь разъем USB Type-C, если они заряжаются с помощью кабеля. Это правило было введено, чтобы снизить количество электронных отходов.

Кроме того, Комиссия ЕС оставила небольшую, но решающую лазейку: разъем USB Type-C обязателен только, если устройство поддерживает классическую проводную зарядку. Теоретически, смартфон без зарядного разъема, который заряжается исключительно беспроводным способом, соответствует текущим требованиям ЕС.

В первую очередь требование ЕС затронуло компанию Apple. Все смартфоны линейки iPhone, а также планшеты iPad ранее заряжались с помощью проприетарного разъема Lightning, но после вступления в силу требования Евросоюза устройства стали заряжаться с помощью USB Type-C.

В издании отметили, что уже несколько лет ходят слухи о том, что Apple разрабатывает iPhone, у которого не будет разъема для зарядки. Внутренние обсуждения предполагают отказ от всех разъемов и последовательный переход на беспроводные решения для зарядки и передачу данных через iCloud и Wi-Fi.

В издании добавили, что, согласно сообщениям из промышленных кругов, Apple временно приостановила реализацию этой идеи из-за опасений конфликта с новым регламентом ЕС. После официального заявления Комиссии о том, что только устройства с проводной зарядкой должны предлагать USB Type-C, путь теперь свободен. Таким образом, iPhone без разъемов для зарядки не будет нарушать правила, а будет полностью соответствовать требованиям.

Почему замена батареи часто лучше покупки нового смартфона

Ранее в HowToGeek объяснили, почему замена изношенной батареи часто лучше покупки нового смартфона. Главная причина, по которой старые смартфоны начинают казаться "медленными" – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора.

Со временем батарея теряет емкость: примерно через три года она может опуститься ниже 80%. Это приводит к более быстрой разрядке и даже снижению производительности устройства, поскольку система сама ограничивает мощность для стабильной работы.

При этом современное "железо" смартфонов уже достигло уровня, когда даже 2-3 года после покупки оно без проблем справляется с большинством задач – мессенджерами, соцсетями, видео и серфингом в интернете. Поэтому новые модели часто дают лишь незначительные улучшения, которые не всегда заметны в повседневном использовании.

