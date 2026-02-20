Жители оккупированных территорий называют ситуацию "гуманитарной и экологической катастрофой".

Почти через четыре года после полномасштабного вторжения Россия контролирует около 20% территории Украины. В оккупации остаются от 3 до 5 миллионов человек, которые живут с перебоями воды, света, тепла и отсутствием качественной медицины, пишет агентство Associated Press.

"Все живое покидает оккупированные территории. Люди там не живут, они просто выживают", - отметил житель оккупированного региона Алексей Внуков, который через территорию РФ бежал из оккупации в Эстонию.

По данным агентства, за годы войны и запустения во многих городах на оккупированных территориях серьезно пострадали коммунальные службы. В городе Алчевск Луганской области этой зимой более половины домов остались без тепла. Там было установлено пять пунктов обогрева. А местные коммунальные службы сообщили, что более 60% городских теплосетей находятся в плохом состоянии, но средств на их ремонт нет.

Даже предатель Олег Царев обвинил российские власти в том, что они фактически "заморозили целый город". Он напомнил, что когда система отопления сломалась в 2006 году, украинские власти помогли и полностью заменили неисправное оборудование. После захвата украинских территорий Россией, по его словам, чиновники фактически повторили этот "сценарий Армагеддона".

Город Северодонецк, где до войны проживало около 140 тысяч человек, также подвергся значительным разрушениям. Сейчас там осталось примерно 45 тысяч жителей, из которых в основном это пожилые люди или люди с инвалидностью.

По словам 67-летней женщины, работавшей инженером, которая согласилась говорить анонимно из-за страха преследований, на весь город осталась только одна бригада скорой помощи. Врачи и медицинский персонал приезжают туда по очереди из российских регионов, в частности из российского города Пермь, чтобы работать в местной больнице.

Несмотря на сложную ситуацию, женщина заявила, что поддерживает "большую работу, которую делает Путин", объяснив это тем, что родилась и выросла еще в бывшем СССР.

В Донецкой области воду к жилым домам подвозят автоцистернами и наливают в бочки возле многоэтажек. Но зимой вода там замерзает.

"Постоянно ссоры из-за воды", - пожаловалась местная жительница и добавила, что очереди за драгоценным ресурсом "сумасшедшие", а люди, которые работают, часто просто не успевают получить воду из грузовиков. Жители Донецкой области даже обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой вмешаться, назвав ситуацию "гуманитарной и экологической катастрофой".

В свою очередь, Россия поощряет своих граждан переезжать в оккупированные регионы, предлагая различные льготы. В частности, учителям, врачам и работникам культуры обещают доплаты к зарплате, если они будут жить на оккупированных территориях Украины пять лет.

Ситуация на оккупированных Россией территориях Украины - главные новости

18 февраля стало известно, что российские власти в оккупированном Крыму вероятно сформировали инфраструктуру для полного цикла подготовки специалистов для войск беспилотных систем. Таким образом, региону фактически отведена роль центра подготовки кадров для армии России.

Ранее президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, журналист Сергей Гармаш заявлял, что сторонников России на временно оккупированных территориях Украины сейчас немного, а те, что есть, покинут населенные пункты, как только Киев вернет над ними контроль.

