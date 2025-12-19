Впереди - идентификация репатриированных тел.

В Украину вернули 1003 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, репатриационные мероприятия состоялись в пятницу, 19 декабря.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - отметили в КШППВ.

Обмен телами

Как сообщал УНИАН, ранее Артур Добросердов, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, отметил, что начиная с октября 2024 года, количество тел, которое возвращают в Украину, постоянно увеличивается.

В то же время он подчеркнул, что большинство тел находятся в сложном для идентификации состоянии. Чаще всего визуально провести их опознание невозможно. В некоторых случаях специалисты могут работать с отпечатками пальцев. Но больше всего результатов по идентификации приобретается во время ДНК-экспертиз.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина фиксирует, что Россия в рамках договоренностей об обмене телами павших военнослужащих подбрасывает Украине тела российских военных и наемников, которые воевали на стороне России.

По его словам, россияне специально подбрасывают тела своих солдат, чтобы показать, сколько у них якобы украинских тел.

