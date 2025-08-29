По словам Денисовой, неуважительное отношение к телу противника является военным преступлением.

Россия не хранит должным образом тела украинских бойцов, погибших на войне - некоторые из них приходят сожженные, изуродованные. Также части тел могут быть в разных мешках. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказала Людмила Денисова, руководительница Украинского центра защиты прав человека.

По ее словам, россияне не придерживаются Женевских конвенций и не держат тела в специальных холодильниках, что потом значительно усложняет идентификацию.

"Я сама проводила переговоры по возвращению тел - с Российской Федерацией очень сложно работать потому, что вообще нет прямого диалога. То есть, они что-то там через кого-то договариваются, затягивают время, а это же потом решает вопрос идентификации", - сказала Денисова.

Видео дня

Она пояснила, что согласно соответствующим нормам тела должны хранить в определенных условиях. В частности, ее спросили об условиях, в которых враг хранит тела украинцев, и в каком состоянии возвращают погибших.

"Все зависит от того, когда убили, или погиб наш военный. Это время. И Российская Федерация не хранит (тела - УНИАН) в соответствующих рефрижераторах... Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают стороны международного военного конфликта уважать тела. Хранить их или быстро передавать. И это несоблюдение Международного гуманитарного права, именно этих обязанностей Женевской конвенции является военным преступлением", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что Россия постоянно нарушает указанные конвенции, и различные международные организации, в том числе Украины, фиксируют такие факты. Руководительница центра рассказала, что вела переговоры о возвращении 8 тел очень известных военных.

"Они были все сожжены. И когда мне прислали эти фото для подтверждения, ну, это невозможно... Семье лучше помнить человека живым, чем таким, каким они (россияне - УНИАН) его передадут. Это очень тяжело. Иногда они просто собирают с поля боя мешки... Это же зависит от того, какие были обстрелы, это может быть взрыв мины - то есть, куски тел могут быть в разных мешках", - констатирует она.

Обмен телами между Украиной и РФ - важные новости

Как писал УНИАН, 2 июня на переговорах в Стамбуле (Турция) украинская и российская делегации договорились о новом обмене военнопленными и о возвращении тел погибших бойцов. Речь шла о том, что есть договоренность о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат в обмен на аналогичное количество. В июне в Украину несколькими этапами были возвращены тела, которые по утверждению РФ, принадлежат украинским военным. Однако впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что среди репатриированных тел нашли останки военных России.

19 августа состоялась репатриация 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Среди них было 5 тел украинских бойцов, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных, которые предполагалось обменять, согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: