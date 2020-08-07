В Киеве проверят общежития и учебные заведения для недопущения вспышек коронавируса
В Киеве на днях начнется проверка общежитий и учебных заведений для недопущения распространения коронавируса на их территории.
Об этом рассказал руководитель столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".
"Большая проблематика будет с общежитиями, детскими учреждениями, когда начнется обучение. Сегодня готовимся к этим процессам и со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, вузов, лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сказал он.
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Рубан уточнил, что в Киеве практически не фиксируются повторные вспышки заболевания в коллективах. Отдельные такие случаи были в религиозных учреждениях.
"Главное - это быстрое реагирование, быстрое проведение профилактических противоэпидемических мероприятий. Город Киев сегодня справляется", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки подтвердили почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Киеве за сутки этот показатель составил 186 случаев, Рубан уже объяснил причину такого роста.
Ранее Минобразования обнародовало рекомендации по старту нового учебного года.
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