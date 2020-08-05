Минобразования обнародовало рекомендации по старту нового учебного года

МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность менять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Министерство образования и науки Украины обнародовало рекомендации относительно старта 2020-2021 учебного года: «Как создать безопасные условия в школе и подготовить учебный год к возможным изменениям эпидемической ситуации».

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Документ размещен на сайте МОН.

Рекомендации МОН относительно учебного процесса

Так, Минобразования отмечает, что с 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется обучаться дистанционно или на экстернате.

В частности, чтобы создать условия для дистанцирования, рекомендуется:

открыть несколько входов в здания;

увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками.

Как работать школы

Минобразования также рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

«Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи», - отмечают в ведомстве.

Работа групп продленного дня должна быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санврача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

В МОН напоминают, что при «красном» уровне опасности посещения учебных заведений запрещено, следовательно, образовательный процесс будет дистанционным.

«Решение об особенностях организации образовательного процесса в учебных заведениях в условиях «зеленого», «желтого» и «оранжевого» уровней опасности принимает педагогический совет учреждения с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мероприятиям в учебных заведениях», - отметили в министерстве.

Напомним, в Минобразования предложили новый формат праздника первого звонка в школах.

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