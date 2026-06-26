Я уже писал о том, что группа Kernel требует взыскать с государственного "Сенс Банка" сумму, эквивалентную 1,75 млрд грн. Получить эти средства крупнейший оператор рынка подсолнечного масла в Украине, принадлежащий Андрею Веревскому, пытается через Хозяйственный суд города Киева.

В суд обратилась не украинская компания Kernel, а кипрская Etrecom Investments Limited, входящая в состав группы. Формально иск на 39 млн долларов подан солидарно против "Сенс Банка" и кипрской компании Greatford Limited, которые, по мнению истца, должны произвести выплаты по так называемым LPN-облигациям.

Хитрость заключается в том, что Greatford – это техническая офшорная компания, которая находится под санкциями и фактически не располагает средствами. По моему убеждению, истинная цель Etrecom, действующей в интересах Веревского, – взыскать долг именно с государственного банка. И это несмотря на то, что этот долг уже реструктурирован, а нидерландская компания E.M.I.S. Finance B.V. обязалась погасить его в 2029 году.

Видео дня

Дело закручено настолько искусно, что эта схема может сработать.

Если это произойдет, это создаст серьезные проблемы как для "Сенс Банка", так и для его владельца – государства.

Интрига заключается в том, что эти 39 млн долларов никоим образом не касаются ни "Сенс Банка", ни государства. Долг возник после того, как один кипрский офшор передал другому облигации, выпущенные нидерландской компанией E.M.I.S. Я уже неоднократно писал об этих облигациях, преимущественно в контексте группы ICU. Суть заключается в том, что эти ценные бумаги продавались клиентам тогдашнего частного "Сенс Банка". Это не был банковский продукт – это были облигации нидерландской компании, которые обеспечивали повышенную доходность за счет того, что привлеченные средства передавались банку в виде займа, а банк уже кредитовал своих клиентов.

После национализации банка эти облигации фактически "зависли". В то же время E.M.I.S. предложила погасить их в 2029 году и успешно провела реструктуризацию. Десятки украинских семей согласились на новые условия.

Впрочем, как и в любом правиле, нашлись исключения. Владельцы ICU Макар Пасенюк и Константин Стеценко заблокировали реструктуризацию двух траншей, поскольку именно в них они контролировали большинство голосов. После этого они начали, образно говоря, "отжимать" владельцев небольших пакетов, скупая LPN-облигации с большим дисконтом, чтобы уже потом согласиться на реструктуризацию. В результате сложилась крайне неприглядная ситуация, которая стоила ICU не только репутации, но и реальных денег. Несмотря на это, шантаж продолжается.

При чем здесь Kernel? Андрей Веревский ведет себя примерно так же, как Макар Пасенюк. С той разницей, что свой пакет он реструктурировал, а теперь решил вытащить деньги из "Сенс Банка". Собственно, именно описанию этой схемы и посвящена эта колонка.

Kernel пытается получить средства от государственного "Сенса" только потому, что не хочет ждать ещё три года.

Если в суде произойдет небольшое чудо – 1,75 млрд грн можно будет получить уже сейчас.

Но то, что станет удачей для Веревского, обернется проблемой для государственного банка. Если Kernel выиграет дело и взыщет 1,75 млрд грн, эти средства, скорее всего, придется компенсировать из государственного бюджета. А за этим может последовать лавина новых исков – уже на миллиарды гривен. Под угрозой окажутся не только договоренности правительства с МВФ и ЕС, но и сам государственный бюджет Украины.

Именно поэтому я считаю это дело вопросом государственной важности, которым должно заниматься правительство Украины. В процессе уже участвует Министерство финансов, представляя интересы государства как владельца "Сенс Банка".

Нетрудно догадаться, что исход дела в значительной степени зависит от позиции судьи. И именно здесь, на мой взгляд, у Kernel есть скрытый козырь. Появление именно судьи Светланы Погрибной в этом деле – вовсе не случайность.

КТО ТАКАЯ СУДЬЯ ПОГРИБНАЯ

В 2012 году она стала судьей, перейдя в судебную систему из частного нотариата. С профессиональной точки зрения это выглядело довольно нелогично, ведь работа нотариуса, если работать честно, обычно значительно более прибыльна и сопряжена с гораздо меньшими рисками. В 2018 году Погрибная успешно прошла все проверки в рамках судебной реформы, подтвердила свой статус и продолжила работать судьей Хозяйственного суда Полтавской области.

В декабре 2025 года её на срок в один год командировали в Хозяйственный суд города Киева. Процедура была абсолютно официальной: год работы в столице, после чего – возвращение в Полтавскую область.

С одной стороны, судья Погрибная вызвала у меня определенную симпатию. Ей 61 год, до выхода на пенсию осталось всего четыре года. Судя по частым больничным, со здоровьем у нее не все в порядке. В частности, чтобы рассматривать упомянутое дело, она только что вернулась после очередного больничного.

Ее декларация также не вызывает особого интереса. Вся недвижимость находится в Харькове. Передвигается на автомобиле Nissan Juke, который недавно приобрела в кредит. Дома под Киевом, квартир в Дубае или Испании у нее нет. Внешне – ни малейшего намека на принадлежность к так называемой высшей судейской касте. Скорее складывается впечатление о надежном профессионале среднего уровня.

Можно предположить, что в Киеве судья Погрибная находится в довольно зависимом положении.

Чужой город, другие правила игры и влиятельные столичные судейские элиты.

Впрочем, меня насторожили два момента.

Первый – более чем странный судебный процесс "Kernel" против "Сенс Банка".

Второй – гораздо более интересные факты из биографии самой Светланы Погребной.

Обо всём – по порядку.

СУДЕБНАЯ КАРУСЕЛЬ

Следующее заседание по делу по иску Kernel к "Сенс Банку" назначено на 30 июня в Хозяйственном суде города Киева. Председательствовать в деле будет судья Светлана Погрибная. И в этом процессе слишком много странных совпадений.

Истцом выступает Etrecom, входящая в группу Kernel. Ответчиками, помимо "Сенс Банка", является Greatford Limited – компания, связанная с "Сенс Банком" еще до его национализации. Таким образом, в украинском суде встретились две кипрские офшорные компании. Предмет спора – LPN-облигации, выпущенные нидерландской компанией. Именно этими ценными бумагами в свое время был погашен долг "Сенс Банка" перед Kernel.

Теперь по этим уже реструктуризированным ценным бумагам крупная олигархическая группа стремится получить средства из государственного банка. Несмотря на то, что этот долг не имеет никакого отношения к нынешнему "Сенс Банку".

Но самое интересное – другое. Как именно это дело попало к Светлане Погрибной?

Дело в том, что судьи не выбирают дела самостоятельно. Если в США для этого могут использовать жеребьёвку, то в Украине работает автоматизированная система распределения судебных дел. И, похоже, именно эту систему могли обойти с помощью так называемой судебной "карусели".

Я внимательно прочитал постановления (первое и второе), вынесенные по итогам предварительного судебного заседания. Обратил внимание, что адвокаты Greatford, которые одновременно защищают интересы и государственного "Сенс Банка", заявили отвод судье Погрибной.

В постановлении изложена довольно интересная история. Создается впечатление, что юристы Kernel стремились добиться того, чтобы дело рассматривала именно Светлана Погрибная.

Для этого они подавали иск. Но как только дело попадало к другому судье, сразу возникали трудности. Дважды истец не выполнил требования суда. В обоих случаях он якобы пытался устранить недостатки искового заявления и просил продлить сроки, однако каждый раз ему "не удавалось" либо исправить недостатки, либо надлежащим образом уплатить судебный сбор. В результате суд оставлял заявление без рассмотрения.

Впоследствии иск подавался повторно, и система автоматического распределения назначила уже нового судью. Так произошло дважды, пока дело не попало к Светлане Погрибной.

Она стала уже третьим судьей в этой истории. И вдруг все трудности исчезли – иск стал соответствовать требованиям закона.

Неудивительно, что адвокаты Greatford увидели в этом не случайное совпадение, а целенаправленные действия. Однако сама судья Погрибная никаких оснований для сомнений не нашла и отказала в собственном отводе.

Конечно, всё это действительно могло быть досадной случайностью или банальным недоразумением. Адвокаты Kernel могли просто не до конца понимать процессуальные требования к подаче иска, хотя и добросовестно пытались их выполнить.

Впрочем, хотел бы напомнить простую вещь: любой манипулятор всегда отрицает сам факт манипуляции. Хотя бы потому, что за злоупотребление автоматизированной системой распределения дел судебная практика предусматривает ответственность. Подача нескольких идентичных исков или повторных заявлений может расцениваться как признак процессуального злоупотребления.

Однако, по мнению судьи Погрибной, Etrecom действовала безупречно.

На мой взгляд, адвокатам Greatford просто не хватило доказательств. Но они обратили внимание на очевидный факт: Etrecom подавал и отзывал аналогичные исковые заявления до тех пор, пока дело не попало к конкретной судье.

Понятно, что сама судья Погрибная не увидела в этом никакой манипуляции. Почему это вдруг?

Поэтому лично для меня вопрос о возможном использовании процессуальных механизмов для влияния на автоматическое распределение дел остается открытым.

Как определить, кто прав в этой ситуации?

На стороне судьи – её статус, профессиональная репутация и, в целом, довольно сдержанная биография. По её убеждению, истец не манипулировал системой, а лишь устранял недостатки искового заявления. А её назначение судьёй по этому делу – обычный результат автоматического распределения. К тому же сторона защиты не предоставила доказательств того, что Погрибная лично заинтересована в исходе рассмотрения.

На стороне защиты – здравый смысл, который подсказывает, что подобные совпадения случаются нечасто.

Объективно оценить ситуацию можно лишь после ответа на один принципиальный вопрос: рассматривала ли судья Светлана Погрибная дела, связанные с группой Kernel, ранее?

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ KERNEL И СУДЬИ ПОГРИБНОЙ

Спойлер: да, рассматривала.

Мне удалось найти несколько судебных дел, в которых Светлана Погрибная выносила решения с участием компаний, входящих в группу Kernel. И эти решения, на мой взгляд, были довольно благоприятными для компаний группы. Приведу лишь несколько примеров.

(1)

Прежде всего – решение 2021 года по делу по иску прокуратуры к ООО "Приднепровский край". Довольно типичный земельный спор для того времени.

В государственных реестрах компания указана как принадлежащая Андрею Веревскому через тот самый офшор Estron.

Кроме того, отдельные публикации о Приднепровском кластере Kernel подтверждают, что компания входит в региональную структуру группы.

На первый взгляд может показаться, что решение было принято в пользу прокуратуры и Чернухинского поселкового совета, которые якобы вернули ценные земельные участки в собственность общины. Казалось бы, это решение противоречило интересам "Приднепровского края".

Однако стоит внимательнее присмотреться к его содержанию.

Судья Погрибная вернула Чернухинской районной государственной администрации лишь 190,588 га из 393,9 га земель. Остальные участки остались в пользовании структур Kernel.

Судья формально отменила договоры аренды, но при этом не разрушила механизм, позволявший группе и в дальнейшем пользоваться большей частью земель.

Кроме того, ничего не известно о каких-либо уголовно-правовых последствиях этой истории, хотя формально они могли бы наступить.

(2)

Еще один пример – решение 2024 года по иску компании "Хоробор Агро" к своему контрагенту.

В течение длительного времени "Хоробор Агро" не позиционировалась как отдельная публичная структура Kernel, однако была корпоративно связана с агрокомпанией "Дружба-Нова", входящей в состав группы Kernel.

В настоящее время в государственном реестре владельцем "Хоробор Агро" указан Андрей Веревский.

(3)

Еще одно дело – решение Хозяйственного суда Полтавской области по иску ООО "Говтва".

Согласно государственным реестрам, эта компания также принадлежит Андрею Веревскому через офшор Estron.

Решение, вынесенное судьей Погрибной, оказалось крайне выгодным для Kernel. Суд в принудительном порядке продлил договоры аренды 16,91 га земли до 2036 года.

Складывается впечатление, что Кобеляцкий городской совет особо против этого не возражал и участвовал в процессе скорее формально.

Фактически суд легализовал действие договоров аренды, устранив потенциальные риски будущих претензий со стороны органов власти или правоохранительных органов.

(4)

И наконец – решение 2025 года по делу по иску "Укрзализныци" к "Полтавскому хлебоприемному предприятию".

Владельцем этого предприятия также является Андрей Веревский.

Формально "Укрзализныця" выиграла дело – суд взыскал с предприятия задолженность по договору аренды.

Впрочем, пеню, штрафные санкции и другие дополнительные начисления судья Погрибная сократила вдвое.

С одной стороны, подобные решения довольно часто встречаются в спорах с участием "Укрзализныци". С другой – вряд ли такое решение можно назвать невыгодным для компании Веревского.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ

Это лишь те судебные решения, которые мне удалось найти. Вполне возможно, что их гораздо больше.

Итак, судья Светлана Погрибная не просто знакома со структурами группы Kernel.

В разное время она выносила решения, которые можно считать весьма благоприятными для компаний Андрея Веревского.

И именно это обстоятельство коренным образом меняет восприятие нынешнего дела против "Сенс Банка".

Если судья уже неоднократно рассматривала дела с участием истца, неизбежно возникают сомнения в ее беспристрастности. Удивляет, что она не заявила самоотвод.

Ведь закон прямо предусматривает, что судья подлежит отводу, если существуют обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, свидетельствуют о личной заинтересованности или каким-либо иным образом способны повлиять на объективность рассмотрения дела.

На мой взгляд, в данном случае такие обстоятельства, по крайней мере, требовали дополнительной оценки.

Не менее удивляет и то, что эти факты не стали предметом внимания самого Хозяйственного суда города Киева. Ведь подобная ситуация создает репутационные риски как для суда, так и для Kernel.

Для меня до сих пор остается непонятной мотивация самой судьи Погрибной.

Очевидно, что она не является человеком, глубоко интегрированным в столичную судебную среду, ведь в Киев ее командировали из Полтавы всего на один год.

Складывается впечатление, что двое её предшественников нашли процессуальные основания, чтобы фактически не рассматривать это дело. Зато Погрибная согласилась рассматривать иск офшорной компании, которая пытается взыскать с государственного банка Украины долги, возникшие еще до его национализации.

Можно предположить, что служительница Фемиды уже не связывает свои дальнейшие профессиональные планы с судейской карьерой.

В начале июня бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за помощь владельцу Ferrexpo Константину Жеваго.

Его не спасли ни многолетняя репутация, ни победа в открытом конкурсе с участием международных экспертов, ни профессиональный авторитет. В итоге Князеву пришлось давать показания против людей, которых следствие считает его сообщниками, и самого олигарха.

И это был председатель Верховного Суда.

На мой взгляд, судья Погрибная может оказаться гораздо более легкой мишенью для правоохранительной системы, чем Князев.

С точки зрения следствия это дело достаточно понятно. И оно станет еще понятнее, если судья примет решение в пользу Kernel в споре против "Сенс Банка".

Не хотелось бы думать, что в 61 год Светлана Погрибная решила стать "удобным" судьей для крупного бизнеса.

Не до конца понятной для меня остается и мотивация владельца Kernel Андрея Веревского.

Безусловно, 39 млн долларов – это весомый аргумент. Но достаточно ли он весомый для того, чтобы подвергнуть риску репутацию группы с многомиллиардными активами?

Ведь если мне удалось найти связь между Kernel и судьей Погребной, это вполне могут сделать и правоохранительные органы.

На протяжении многих лет Веревский строил свою бизнес-империю, оставаясь максимально незаметным. Он привык решать вопросы не через открытый конфликт с государством, а путем тихих договоренностей и постепенного формирования собственного влияния в властных институтах.

И вдруг – открытая атака на государство во время войны.

Неужели господин Веревский действительно поверил в собственную неприкосновенность? Решил, что научился уклоняться не только от политических рисков, но и от любых последствий?

Откровенно говоря, его поведение всё больше напоминает мне другого героя нашего времени – Макара Пасенюка из ICU.

Напомню: вместе с бизнес-партнером он, по моему убеждению, не просто присвоил сотни миллионов гривен, которые фактически принадлежали Министерству финансов. Когда же эта схема стала предметом публичного обсуждения, он решил судиться с правительством.

Итог известен: проигранный суд, серьезные репутационные потери и единственный вопрос, который так и остался без ответа: а что это вообще было?