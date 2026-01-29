Работодатель может аннулировать бронь от мобилизации: юрист дал разъяснение

Подача заявления на отмену брони осуществляется через портал "Дія".

Украинское законодательство предусматривает возможность аннулирования бронирования для военнообязанного работника по инициативе работодателя. Происходит это по определенной процедуре.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, регулирует этот вопрос Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года. Бронирование от мобилизации могут отменить в нескольких случаях.

В соответствии с пунктом 31 Порядка №76, одним из таких оснований считается обоснованное представление руководителя критически важного предприятия или учреждения.

"Работодатель имеет право инициировать аннулирование брони по собственному решению, но не чаще одного раза в пять календарных дней", – отметил юрист.

Лобунько добавил, что подача заявления на отмену бронирования осуществляется через портал "Дія". Работодатель должен указать следующие данные о работнике:

фамилия, имя и отчество работника;

РНОКПП (при наличии) или паспортные данные;

дату рождения.

Далее заявление обрабатывается в течение суток. Статус подачи можно проверить в личном кабинете на портале.

Однако есть четкое ограничение. Работодатель может подавать заявление об аннулировании брони работника не чаще, чем раз в 5 дней. Это касается даже критически важных предприятий.

