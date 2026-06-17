Во всех ТЦК Украины проведут служебные проверки: в чем причина

Случаи насилия подтверждают, насколько остро стоит вопрос о реформе ТЦК, отметил Мстислав Баник.

В Украине проведут служебные проверки во всех ТЦК. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, добавив, что в ходе них будут проверяться обращения граждан о незаконном удержании, насилии и других неправомерных действиях.

"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на 5-м году войны", - сказал Баник в контексте инцидентов в Одесском ТЦК.

Он также добавил, что подобные случаи в очередной раз подтверждают необходимость реформы ТЦК, над которой сейчас работает Минобороны.

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"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации. Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах", - добавил он.

Реформа армии: важные новости

Ранее Баник заявлял, что реформа мобилизации в Украине в первую очередь коснется 2 миллионов военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил учета. В частности, для этого, по его словам, будут установлены четкие сроки службы.

Отметим, что ранее Минобороны уже представило реформу армии. Она, в частности, предусматривает введение контрактов с четкими сроками службы - от 10 до 24 месяцев. Также эта реформа предусматривает увеличение выплат военным за выполнение ряда задач.

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