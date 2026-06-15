'Принудительная мобилизация плохо на нас влияет': в Минобороны анонсировали реформы в ВСУ

В Минобороны хотят, чтобы перспективы службы стали чёткими и понятными для военнообязанных.

Министерство обороны Украины готовит изменения в процесс мобилизации. В первую очередь следующий этап реформы коснется тех военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

В частности, как заявил заместитель министра обороны, сейчас ведется работа над следующим этапом реформы в Вооруженных силах Украины относительно процесса мобилизации и территориальных центров комплектования (ТЦК). По его словам, эта реформа коснется 2 миллионов военнообязанных, которые находятся в розыске и не служат в армии.

Он сказал, что реформа должна дать четкое понимание сроков службы.

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"Поскольку человек, который сейчас видит свои перспективы пойти на мобилизацию и никогда не выйти – ходить в пехоте на боевые выходы и не понимать, когда закончится такая служба… Так вот, это как раз ответ тем людям, которые получают сейчас новые перспективы военной службы. Достаточно четкие и понятные. И это является частью реформы нашей мобилизации. В том числе для того, чтобы люди, которых мы будем мобилизовывать сейчас, тоже понимали, какова их перспектива в длительной войне", – сказал Баник.

Он отметил, что новые изменения должен представить министр обороны Михаил Федоров. Баник уточнил, что это произойдет "скоро, и это не 2027 год".

При этом он отказался подробно объяснять, как будет проходить реформа мобилизации.

"Будут ли рейды или что-то другое - я вам точно не скажу. Но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, - довольно плохо на нас влияет. Каким он будет – увидим позже", - сообщил Баник.

Отдельно заместитель министра обороны сообщил, что реформа была проработана со всеми.

"Начиная с того, что это общее видение Министерства обороны, Главнокомандующего, начальника Генерального штаба. В дискуссиях и о сроках контрактов, и о сроках отсрочки, и о размере денежного довольствия для солдата, для пехотинца, и для командира корпуса или командира бригады приняли участие все – и комбриги, и обычные военные, и командующие корпусами, родами войск… Все понимают весь контекст. Это общая позиция, и она всеми поддержана", – сказал Баник.

В Украине ввели новые контракты для военных – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о введении новых контрактов на военную службу с точными сроками службы. Теперь можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в ВСУ и других подразделениях Сил обороны Украины. Проект будет действовать до июня 2028 года.

В Минобороны сообщили, что теперь все военнослужащие имеют право подписать контракты на срок от 6 до 24 месяцев. Для всех должностей гарантированы отсрочки от призыва сроком не менее 6 месяцев.

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