В Раде предлагают строго наказывать за 'бусификацию'

Кроме того, в законопроекте предлагается ввести ответственность для руководителей.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15303, которым предлагается ужесточить уголовную ответственность за незаконное лишение свободы, совершенное представителями государства. Особый акцент в нем делается на сотрудников ТЦК и СП. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

В частности, законопроектом предлагается добавить новую редакцию в статью 146-1 УК Украины под названием "Насильственное исчезновение". И ключевым изменением в нем будет то, что к "представителям государства" теперь будут относить должностных лиц, а также тех, кто действует с согласия или при поддержке органов государственной власти или органов местного самоуправления Украины.

Таким образом, проект предлагает установить уголовную ответственность за незаконное удержание граждан во время проведения мобилизационных мероприятий. В перечень запрещенных действий планируется внести принудительное удержание лица в помещениях органов военного управления, сборных пунктах или воинских частях.

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Также под аналогичные ограничения попадают принудительное изъятие мобильных телефонов или иное незаконное ограничение доступа задержанного лица к средствам связи. За такие действия законопроектом планируется установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, предлагается ввести ответственность для руководителей, которые приводят к противоправному задержанию или доставке лица. За такие действия предлагается установить наказание в виде ареста сроком от 5 до 8 лет. Отмечается, что выполнение такого приказа не освобождает исполнителя от уголовной ответственности.

Отягчающие обстоятельства

Кроме того, проект закона устанавливает отягчающие обстоятельства. Если упомянутые выше действия совершаются в отношении несовершеннолетнего, в отношении нескольких лиц, группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия, опасного для жизни, наказание увеличивается до 7-12 лет лишения свободы.

Автор законопроекта

Отметим, что автором законопроекта является народный депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Ранее он вносил в Раду ряд законопроектов, которые вызывали скандалы и обсуждения. В частности, он предлагал ввести штрафы за "пропаганду гомосексуализма и трансгендерности".

В другом законопроекте он предлагал предоставить право убивать солдат, если те самовольно покинут места дислокации и не будут выполнять приказы командования. В апреле 2023 года Мазурашу предлагал наказывать украинцев за критику власти в соцсетях. А уже в этом году он внес законопроект о запрете гадания и эзотерических услуг в Украине.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщала, что около 7% мобилизованных в Украине имели законную отсрочку. Однако в ТЦК это проигнорировали. По ее словам, речь идет о некачественном проведении ВЛК или же об упущении тех документов, которые имел военнообязанный.

В то же время нардеп Александр Федиенко ранее сообщал, что в Украине могут ввести так называемый "реестр уклонистов". По его словам, сейчас в Раде обсуждается идея вернуться к механизму блокировки банковских карт и водительских удостоверений мужчин призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации.

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