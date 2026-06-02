Реестр уклонистов: нардеп рассказал, могут ли блокировать карты и забирать водительские права

Подобные изменения в законодательство уже предлагались, но Верховная Рада их не поддержала, напомнил Александр Федиенко.

Обсуждается идея вернуться к механизму блокировки банковских карт и водительских удостоверений мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации, игнорируя повестки. Об этом в эфире Еспрессо сказал народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Будет работать примерно такой же принцип, который действует в банковской сфере. Если сравнить с человеком, который взял кредит и его не вернул, то запускаются соответствующие процедуры – банк пишет письма, дальше работает исполнительная служба: исполнительное производство и арест активов. Примерно такой принцип. Я не говорю, что это будет именно так, но логика должна быть именно такой", – сказал нардеп.

Федиенко не исключает, что будет создан реестр уклонистов. При этом он добавил, что над этим вопросом еще работает Министерство обороны. По его словам, таким образом будет формироваться отдельная политика в отношении уклонистов.

Он подчеркнул, что для этого нужно внести изменения в законодательство. Он напомнил, что в свое время комитет ВР такие изменения поддержал, но они не были проголосованы в сессионном зале – парламент их "провалил".

"У нас не весь парламент на войне и не весь парламент сталкивается с войной, а некоторые из ВР, возможно, уже готовятся к выборам, поэтому они не поддержали эти изменения", – добавил он. Нардеп считает, что такие изменения должны быть, потому что каждый гражданин должен присоединяться к защите Украины.

Изменения в процессе мобилизации – что планируется

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины предлагает больше привлекать полицию к мобилизации. В частности, Национальная полиция может начать открывать уголовные производства против тех, кто "в розыске", а затем задерживать их и доставлять в ТЦК.

По данным СМИ, в Министерстве обороны выдвигали идею забрать административную ответственность у ТЦК и передать полиции, чтобы полицейские составляли административные материалы на тех, кто имеет статус "в розыске". Предполагается, что информацию о нескольких сотнях тысяч человек, находящихся в розыске в системе "Оберег", могут передать полицейским, которые должны будут их разыскивать. Но для этого нужно внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.

