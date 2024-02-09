Политик автор законопроектов о праве убивать солдат за дезертирство и о преследовании за критику в соцсетях.

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу вышел из партии "Слуга народа". Он заявил, что не увидел "очищения" ее рядов.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что возвращение в статус беспартийного произошло еще 24 января текущего года.

Он избирался в 203 округе Черновицкой области как представитель команды Владимира Зеленского "Слуга народа". При этом отмечает, что "по жизни был "принципиально беспартийным".

Видео дня

"В свою первую в жизни партию "Слуга народа" вступил весной 2021 года, поверив (наивно, как оказалось) в твердое намерение и перспективы очистить политическую силу, которую представляю в парламенте, от тех, которые "слили" местные выборы, повыдвинув от "СН" немало вчерашних плюющих в Зеленского и его сторонников", - написал Мазурашу.

Он отмечает, что когда партию возглавила Елена Шуляк, то он ожидал "очищения" партии и работы по возвращению доверия со стороны "дезориентированных сторонников "СН".

"Но... Не так случилось, как хотелось. Более того, даже саму партию, как вижу, постепенно передают в руки оппонентов, которые теперь типа стали "своими", или просто "так надо" кому-то", - подчеркнул Мазураш.

Он заявил, что остается во фракции "Слуга народа" (выход из фракции не привел бы к потере мандата, потому что он избирался не по списку партии - УНИАН), но ему "уже достаточно не комфортно находиться там вместе с некоторыми лицами, которые, по моему мнению, работают против интересов Украины и народа".

Мазурашу жалуется, что за почти 4,5 лет работы в парламенте родная фракция не поддержала ни одного из его более 70 законопроектов. Отмечает, что коллеги по фракции не поддержали его альтернативный "к "диверсионному", антиконституционному, "крепостническому" и антинародному правительственному законопроекту" о мобилизации.

Мазураш мечтает, что в парламенте будет создана группы "Слуга народа 1", чтобы туда войти. Говорит, что от избирателей все чаще слышит вопрос почему я еще во фракции "Слуга народа".

Нардеп Мазурашу - что политик предлагал Раде

В 2020 году народный депутат Украины от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект "по охране семьи, детства, материнства и отцовства", которым предлагал ввести штрафы за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

В мае 2022 года он вместе, в частности, с нардепом Марьяной Безуглой зарегистрировал законопроект о праве убивать солдат, если те самовольно оставят места дислокаций и не будут выполнять приказов командования.

В апреле 2023 года он вместе с несколькими коллегами внес законопроект, которым предполагалось наказывать украинцев за критику власти в соцсетях. Под видом борьбы с ботофермами предлагалось дополнить Уголовный кодекс штрафами, исправительными работами и даже лишением свободы для граждан, осуществляющих в соцсетях (под вымышленными именами) "вмешательство в деятельность физических и юридических лиц".

Вас также могут заинтересовать новости: