Сотрудники ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией, - Офис военного омбудсмена

В Офисе считают, что одни и те же военные не должны заниматься и процессом мобилизации, и социальной поддержкой.

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не должны заниматься принудительной мобилизацией. Такую позицию высказал Офис военного омбудсмена в ответ на запрос LIGA.net.

"Согласно законодательству, принуждением должны заниматься правоохранительные органы, в частности специально подготовленные полицейские, которые лучше умеют обезопасить себя и эффективнее коммуницируют с гражданским населением", - заявили в Офисе военного омбудсмена.

Также в Офисе напомнили, что в обязанности военнослужащих ТЦК входят формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава, а также социальная поддержка, включая извещение о потерях, сопровождение раненых, семей пропавших без вести и погибших военных.

Кроме того, в Офисе военного омбудсмена поделились с журналистами, что инициировали рабочую группу по разделению ТЦК и СП. В Офисе считают, что одни и те же военные не должны заниматься и процессом мобилизации, и социальной поддержкой.

Также в Офисе отметили, что часть функций должны взять на себя областные военные администрации и местное самоуправление, в частности по сопровождению семей и организации захоронений.

Почему некоторые украинцы остаются в розыске после визита в ТЦК

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский объяснил, почему иногда полицейские обнаруживают граждан в базах "розыска" во время проверок, даже если ранее их доставляли в ТЦК и СП.

По словам Выговского, одной из вероятных причин является несвоевременное внесение данных. Также он отметил, что еще одной причиной могут быть случаи, когда гражданина доставили, но из-за отсутствия паспорта или необходимости дополнительного обследования у врачей ему выдали новую повестку.

