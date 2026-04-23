Полиция сама не сможет полностью выполнить мобилизационные задачи, - Выговский

Он пожаловался на большой некомплект Нацполиции.

Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные задачи, и на это есть причины.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. "Полиция самостоятельно не сможет выполнить мобилизационные задачи в полной мере по ряду причин – значительная нехватка кадров в Национальной полиции, дополнительные функции, которые появились в связи с войной", – сказал он.

Выговский напомнил, что есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции.

"Мы всегда в поле зрения людей и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны предстоит и дальше работать с населением", – высказал мнение глава Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля министр обороны Михаил Федоров рассказал, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, она будет предложена для решения накопившихся за годы проблем и сохранения обороноспособности страны.

Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений заявил, что полиция будет иметь возможность проводить проверки документов граждан, если возьмет на себя такую функцию от сотрудников территориальных центров комплектования.

Отвечая на вопрос о возможности передачи функций патрулирования и проверки документов от сотрудников ТЦК полиции, он отметил, что в Национальной полиции работает 220 тыс. сотрудников: "Сможет ли эта институция проводить такие проверки? Да, сможет. Количество позволяет. Какие будут введены правила задержания граждан, по каким причинам, – это тоже можно обсудить, инициировать такой законопроект и проголосовать".

