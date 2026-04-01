Могут ли полиции передать функции ТЦК: депутат раскрыл нюансы

Полиция будет иметь возможность проводить проверки документов граждан, если возьмет на себя такую функцию от сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом на Youtube-канале "Суперпозиция" сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Отвечая на вопрос о возможности передачи функции патрулирования и проверки документов от сотрудников ТЦК к полиции, он отметил, что в Национальной полиции Украины работает 220 тысяч сотрудников.
"Сможет ли эта институция проводить такие проверки? Да, сможет. Количество позволяет. Какие будут введены правила задержания граждан, по каким причинам, - это тоже можно обсудить, инициировать такой законопроект и проголосовать", - сказал Горбенко.
Парламентарий отметил, что в этом вопросе должны быть справедливые правила: если человек что-то нарушил, - его задерживают.
"У нас есть проблема: те, кто не обновил данные, - это номер один. Вторая проблема - это поиск СЗЧ", - отметил он.
Реформа ТЦК - что известно
Как сообщал УНИАН, в конце февраля министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, она будет предложена для решения накопившихся за годы проблем и сохранения обороноспособности страны.
В то же время впоследствии заместитель министра обороны Евгений Мойсюк опроверг информацию о том, что реформа процесса мобилизации начинается с 1 апреля. Он отметил, что каждое решение проходит тест на эффективность, и вскоре начнут публично представлять конкретные шаги.