Могут ли полиции передать функции ТЦК: депутат раскрыл нюансы

Горбенко отмечает, что в полиции работает 220 тысяч сотрудников, поэтому такая численность персонала позволяет внедрять подобные нововведения.

Полиция будет иметь возможность проводить проверки документов граждан, если возьмет на себя такую функцию от сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом на Youtube-канале "Суперпозиция" сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Отвечая на вопрос о возможности передачи функции патрулирования и проверки документов от сотрудников ТЦК к полиции, он отметил, что в Национальной полиции Украины работает 220 тысяч сотрудников.

"Сможет ли эта институция проводить такие проверки? Да, сможет. Количество позволяет. Какие будут введены правила задержания граждан, по каким причинам, - это тоже можно обсудить, инициировать такой законопроект и проголосовать", - сказал Горбенко.

Парламентарий отметил, что в этом вопросе должны быть справедливые правила: если человек что-то нарушил, - его задерживают.

"У нас есть проблема: те, кто не обновил данные, - это номер один. Вторая проблема - это поиск СЗЧ", - отметил он.

Реформа ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце февраля министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, она будет предложена для решения накопившихся за годы проблем и сохранения обороноспособности страны.

В то же время впоследствии заместитель министра обороны Евгений Мойсюк опроверг информацию о том, что реформа процесса мобилизации начинается с 1 апреля. Он отметил, что каждое решение проходит тест на эффективность, и вскоре начнут публично представлять конкретные шаги.

Вас также могут заинтересовать новости: