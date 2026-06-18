Федоров заявил о необходимости изменения подходов к мобилизованным

Он рассказал, что лично посещал пункты сбора мобилизованных и обращал внимание на организационные недостатки.

Подход к работе пунктов, которые непосредственно принимают военнообязанных в Украине, необходимо изменить. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью ТСН в рамках национального телемарафона "Единые новости".

"Нужно заменять людей, которые сегодня уже давно находятся в армии. Нужно, чтобы приходили новые люди, полные энергии, и чтобы они дали свободу тем, кто защитил нашу независимость. Поэтому, если мы решим вопрос с первой линией. Если мы покажем, что существуют сроки службы, мы сможем легче наладить процесс реального набора", - сказал он.

По словам министра, большое количество людей приходят по повесткам и выполняют свой долг перед государством. Он рассказал, что в армию ежемесячно мобилизуются десятки тысяч человек.

Видео дня

"Не со всеми происходит то, что мы видим в телеграм-каналах. 95% из этих граждан мобилизованы в обычном порядке", - сказал глава Минобороны.

Федоров рассказал, что лично посещал пункты сбора мобилизованных и обращал внимание на организационные недостатки.

"Я увидел парня, стоящего в шортах с пакетом, которого утром принудительно мобилизовали. Было уже четыре часа дня, я спросил, почему ему не дали одеться. И много других нюансов", - подчеркнул он.

По его словам, это сильно сказывается на моральном состоянии человека:

"То есть когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него возникает первый вопрос: а что будет дальше? А дальше будет еще хуже, если его так встречают?"

Кроме того, он подчеркнул, что коррупцию и взяточничество в этой сфере также нужно искоренить.

Мобилизация в Украине - позиция Федорова

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров заявил, что украинские военнослужащие, которые непрерывно участвуют в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, уже в этом году могут получить шанс вернуться к гражданской жизни, даже если война будет продолжаться.

По его словам, Киев рассчитывает начать увольнение с военной службы тех бойцов, которые служат дольше всех, уже в конце осени 2026 года.

Также Федоров пояснил, что решение о демобилизации будет приниматься по двум основным критериям: общей продолжительности военной службы и количеству дней, проведенных непосредственно в боевых условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: