В Украине начали готовиться к демобилизации, что стало неожиданным шагом, - BI

По словам аналитиков, РФ старается избегать массовой мобилизации, а вместо этого делает ставку на финансово выгодные контракты.

Украинские военнослужащие, которые непрерывно участвуют в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, уже в этом году могут получить шанс вернуться к гражданской жизни, даже если война будет продолжаться, пишет Business Insider.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, Киев рассчитывает начать увольнение с военной службы тех бойцов, которые служат дольше всех, уже в конце осени 2026 года.

Федоров пояснил, что решение о демобилизации будет приниматься по двум основным критериям: общей продолжительности военной службы и количеству дней, проведенных непосредственно в боевых условиях.

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"Будет два критерия: сколько дней ты находился на военной службе и сколько у тебя боевых дней. Если человек служит с 2014 года, это также будет учтено", - отметил он.

Для многих украинцев такая перспектива стала неожиданностью, ведь ранее считалось, что демобилизация станет возможной только после прекращения боевых действий или заключения перемирия, отмечают аналитики.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина мобилизовала сотни тысяч мужчин призывного возраста. Часть тех, кто вступил в ряды армии в первые месяцы большой войны, непрерывно находится на службе уже более четырех лет, имея лишь ограниченные возможности навещать семьи, отмечает Business Insider.

Вопрос, который годами оставался болезненным

Во время действия военного положения обычные правила увольнения со службы были приостановлены. Фактически это означало, что военные обязаны служить до окончания войны или до объявления полной демобилизации. Отсутствие четких сроков увольнения стало одним из самых болезненных вопросов для военнослужащих и предметом острых общественных дискуссий.

"Украинские власти неоднократно подчеркивали, что из-за необходимости удерживать оборону и пополнять подразделения государство не может позволить себе массовый вывод опытных бойцов с фронта. Ранее отдельные народные депутаты предлагали автоматически увольнять военных после трех лет службы, однако в 2024 году от этой инициативы отказались, что вызвало значительное недовольство в обществе", - констатирует СМИ.

Демобилизация может происходить поэтапно

Теперь чиновники рассматривают вариант постепенного увольнения военнослужащих, при котором определенное количество бойцов ежемесячно будет возвращаться к гражданской жизни.

По словам Федорова, масштабы демобилизации будут зависеть от ситуации на фронте и дальнейших действий России, в частности от того, объявит ли Москва новую волну мобилизации.

В 2022 году Россия уже призвала около 300 тысяч резервистов. Власти РФ пытаются избежать повторения такого шага из-за его непопулярности, делая вместо этого ставку на финансово привлекательные контракты и различные механизмы набора новых военных.

Новые контракты и возвращение к мирной жизни

Михаил Федоров, возглавивший Министерство обороны в январе, заявил о намерении реформировать военную систему и бюрократические процедуры, чтобы устранить административные проблемы и недостатки в управлении, которые накапливались годами.

На прошлой неделе украинские военные объявили о введении новых контрактов, которые предусматривают более высокий уровень денежного довольствия, четко определенные обязанности и установленные условия увольнения со службы.

Федоров также заверил, что военнослужащие, заключившие новые контракты, но впоследствии соответствующие критериям для демобилизации, будут иметь право на увольнение.

"Этот процесс будет запущен, чтобы военные могли вернуться к гражданской жизни", - подчеркнул министр.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже более 1 500 дней, отмечают аналитики.

Демобилизация в Украине - что известно

Как писал УНИАН, министр обороны Украины Михаил Федоров 17 июня заявил, что начата подготовка к увольнению со службы военных, находящихся на фронте не менее с 2022 года. Начало этого процесса запланировано на конец осени этого года.

По словам Федорова, это инициатива президента Владимира Зеленского. Решение о демобилизации будет зависеть, в частности, от общей продолжительности службы, количества "боевых" и т. д.

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