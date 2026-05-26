С июня в Украине будут действовать обновленные в этом году правила мобилизации и бронирования.

С 1 июня 2026 года продолжит действовать мобилизация в Украине и прежние нормы военного положения. И хотя перечень граждан, освобожденных от призыва или имеющих право на отсрочку, четко определен законом, в последние месяцы власти ввели некоторые изменения, в том числе в систему бронирования, а также поделились планами о масштабной реформе ВВК.

Рассмотрим, какие правила действуют на данный момент и кого не коснется мобилизация с 1 мая 2026.

Кто не подлежит мобилизации по новому закону – все категории

Привлечение граждан к военной службе в Украине по-прежнему регламентируется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности статьей 23, в которой перечислено, кто из мужчин не подлежит мобилизации.

К ним прежде всего относятся забронированные сотрудники органов государственной власти, предприятий и учреждений, признанных критически важными для экономики и обороны страны.

Именно к этой категории относится недавнее постановление Кабинета министров, повышающее требования к уровню заработной платы работников критически важных предприятий.

По новым правилам для бронирования работника он должен получать не менее трех минимальных зарплат - 25 941 грн, при этом пересмотр существующих статусов должен пройти в течение трех месяцев.

Также в список тех, кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году, входят:

лица, признанные ВВК временно непригодными по состоянию здоровья;

многодетные родители, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

одинокие отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;

лица, воспитывающие детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или оставшихся без родительской опеки;

лица, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью I-II группы.

Кроме того, от мобилизации освобождены студенты дневной и дуальной формы обучения, аспиранты и докторанты, обучающиеся последовательно и соблюдающие требования закона.

При этом следует уточнить, что отсрочка для студентов действует ровно до получения статуса выпускника и если человек не продолжит обучение на следующем уровне, право на отсрочку у него автоматически прекратится.

Кого освобождают от мобилизации в Украине – условия непригодности

Закон также специально защищает родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также граждан, переживших плен вследствие вооруженной агрессии против Украины – их могут мобилизовать только с их согласия.

А вот категории граждан, кого точно не заберут на войну, определяет статья 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" – в ней прописаны условия, при которых граждане в принципе не подлежат постановке на воинский учет.

Это, в частности, лица, признанные полностью непригодными к военной службе по состоянию здоровья, а также граждане, не достигшие или превысившие возраст пребывания в запасе (18 и 60 лет соответственно).

Кстати, что касается непригодных по состоянию здоровья, недавно представители Министерства обороны Украины сообщили о работе над решением, которое должно устранить ошибки при прохождении военно-врачебных комиссий и точнее разделять граждан на временно и полностью непригодных.

Также касательно того, кто не подлежит мобилизации в Украине, 2026 год привнес одно нововведение – Закон №4782-IX, подписанный в феврале. Он добавил новую категорию граждан, временно освобожденных от призыва – военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения проходили годичную контрактную службу и были уволены. После увольнения им предоставляется 12 месяцев освобождения от мобилизации.

В июне продолжит действовать постановление Кабинета министров №467, согласно которому военнообязанные теперь должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП, а не напрямую в ТЦК, при этом часть отсрочек теперь оформляется автоматически без необходимости постоянного предоставления бумажных справок.

При этом важно иметь в виду, что наличие фактических оснований для отсрочки еще не означает автоматическое освобождение от мобилизации – это необходимо официально подтвердить и оформить.

