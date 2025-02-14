Также Кабинет министров изменил порядок подачи документов о ребенке с инвалидностью.

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что решением Кабмина предусмотрено включить в госреестр "Оберег" сведения о наличии у человека инвалидности через информационный обмен по запросу в Резерв+. В дальнейшем эти сведения будут отображаться в военно-учетном документе в электронной форме. Кроме того, Кабмин установил запрет на направление людей с инвалидностью на ВВК для прохождения медосмотра.

Также сообщается, что Кабинет министров принял решение разрешить вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заверенную органом социальной защиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, которое их подает (при условии предъявления оригиналов) и тому подобное.

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Тем временем президент Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает срок для прохождения повторного медосмотра ограниченно годными гражданами до 5 июня 2025 года. Предыдущий срок прохождения обследования для ограниченно годных истек 4 февраля.

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