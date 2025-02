Метинвест Политехника в рамках учебных программ университета интегрирует принципы Vision Zero.

Метинвест Политехника стал первым украинским университетом, который присоединился к международной программе Vision Zero, которая направлена на создание безопасной и здоровой рабочей среды.

Как сообщается на сайте Метинвеста, в рамках этой инициативы студенты университета уже работают над проектами, которые помогают адаптировать концепцию нулевого травматизма к условиям чрезвычайных ситуаций.

Vision Zero - это мировая инициатива, которая предполагает не просто минимизацию производственного травматизма, а его полное устранение. Метинвест Рината Ахметова еще в 2019 году стал первой украинской компанией, которая присоединилась к этой программе, тем самым введя высокие стандарты безопасности для своих работников. Уникальность Vision Zero заключается в комплексном подходе: профилактика рисков, обучение персонала, повышение квалификации и инвестиции в новые технологии.

Метинвест Политехника в рамках учебных программ университета интегрирует принципы Vision Zero, а студенты проходят практическую подготовку непосредственно на производственных площадках Метинвеста. Таким образом, будущие специалисты получают реальный опыт работы в условиях, где безопасность является ключевым приоритетом.

Расширение концепции Vision Zero на кризисные ситуации стало одним из ключевых направлений международного обсуждения. В январе 2025 года на международной конференции "Достижение устойчивого мира труда через Vision Zero" в Дели была представлена концепция применения Vision Zero во время чрезвычайных ситуаций: ее разработали на основе опыта украинских специалистов по безопасности труда в условиях войны.

Мировому сообществу эту концепцию представила Ольга Богданова - эксперт, доцент кафедры безопасности труда и охраны окружающей среды Метинвест Политехники, официальный представитель Vision Zero и председатель правления ESOSH (Единого официального союза специалистов по безопасности труда Украины).

"Опыт Украины в условиях войны показывает, что Vision Zero должен быть не только стратегией для мирного времени, но и эффективным инструментом для работы в условиях кризисов. Важно, что именно украинские студенты Метинвест Политехники приобщаются к разработке новых подходов в сфере безопасности. Их исследования могут стать основой для международных рекомендаций по охране труда в экстремальных условиях", - говорит Ольга Богданова.

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет "Метинвест Политехника": за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, которые дают возможность работать на передовых промышленных предприятиях.