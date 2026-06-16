'Это делает дьявол': в Московской церкви нашли виновного в ударе по Киево-Печерской лавре

Митрополит Павел жалуется на якобы "гонения" в отношении УПЦ МП.

Разрушения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - это горе для всех православных. А за долгую историю Лавры ее многие пытались разрушить, в том числе Российская империя. Так бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) высказался об ударе Российской Федерации по Успенскому собору лавры.

Однако дальше он не решился назвать сегодняшнюю Россию ответственной за удар по культурному наследию Украины. "Люди, которые думают, что это они делают, но это делает дьявол, который оставил Христа, его церковь и верующих людей", - сказал он.

Представитель Московской церкви так и не назвал, кто именно стоял за ударами по собору. Хотя, по его убеждениям "в России сострадают об этом печальном событии".

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А также использовал повод для жалоб на якобы "гонения" в отношении УПЦ МП. Например, ему не понравилось, что прихожан московской церкви выселили из Лавры, что там ходят "в шапках" и что женщины "прикасаются к алтарю".

При этом есть два обращения Павла – на русском, и на украинском языке. Они отличаются тональностью. В украинском варианте нет ничего о дьяволе, там более спокойный вариант обращения. Но в обоих случаях нет ни слова о причастности России к атаки.

Удар России по Киево-Печерской Лавре

Как сообщал УНИАН, из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горела крыша Успенского собора.

Служба безопасности Украины установила, что Россия нанесла удар по Киево-печерской лавре беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Shahed".

Пресс-центр СБУ сообщала, расследование показало, что враг атаковал монастырский комплекс в 01:50 в понедельник, 15 июня, во время массированного обстрела столицы Украины.

Следователи Службы безопасности квалифицируют этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств российской атаки и привлечения виновных к ответственности.

Кто такой Павел Лебедь

Бывший наместник Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь (также известный как Паша-Мерседес) еще в 2023 году получил подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии.

Он был освобожден из-под стражи из-за внесения залога.

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