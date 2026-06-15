Эпифаний отреагировал на повреждение собора Киево-Печерской лавры

По его словам, мир должен принять решительные меры, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился.

Повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры в результате российского удара – это преступление против человечества. Об этом написал предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний в сети Х.

"Горит крыша одного из самых святых мест христианского мира – Успенского собора Киево-Печерской лавры", – отметил он.

По словам Епифания, россияне в ночь на 15 июня совершили еще одно "преступление против человечества, против истории, против христианства".

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"Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что необходимо принять решительные меры, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?" – подчеркнул митрополит.

Ночная атака на Киев: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 15 июня россияне массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Пострадали три человека, среди которых – ребенок. В Бориспольском районе поврежден частный жилой дом.

В Броварском районе, по его словам, поврежден жилой многоэтажный дом, три легковых автомобиля и складские помещения. В Вышгородском - повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

В Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль. В Бучанском районе повреждены складские помещения", - отметил Калашник.

В ГСЧС сообщили, что пожарные уже ликвидировали все пожары.

Враг запустил 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на утро известно, что Силам обороны удалось сбить 100% крылатых ракет, которые враг запустил по Украине. Зафиксировано попадание 20 ракет и 27 БПЛА в разных районах Киева, также ракеты попали в Харьков и Днепр.

Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предварительно – в результате прямого попадания.

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