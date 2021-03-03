Лебедев не может попасть в Украину, где у него есть квартира и бизнес в Киеве.

Кассационный админсуд Верховного суда не удовлетворил жалобу на решение о запрете на въезд в Украину российского блогера и арт-дизайнера Артемия Лебедева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

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Отмечается, что россиянин подал жалобу на решение СБУ, датируемое мартом 2017-го, согласно которому въезд в Украину для сторонника оккупации Крыма был запрещен на 5 лет.

Лебедев не может попасть в Украину, где у него есть квартира и бизнес в Киеве.

На своих страницах в соцсети Лебедев публично осуждал Революцию Достоинства и поддерживал российскую оккупацию Крыма, называя пребывания полуострова в составе Украины "историческим недоразумением".

Кроме того, россиянин посещал ОРДЛО и выражал поддержку боевикам, сознательно нарушая украинское законодательство. СБУ также убеждена, что Лебедев является активным пропагандистом "русского мира".

Постановление обжалованию не подлежит.

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Автор: УНИАН