Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о введении санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о введении новых санкций против российских компаний и граждан.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Решение о введении этих санкций были приняты Советом нацбезопасности и обороны Украины на заседании 30 декабря 2021 года.

Санкции в отношении предприятий

В санкционный список попали 23 российских предприятия. Также санкции ввели против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое разработало проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для российской оккупационной администрации.

Помимо этого президент ввел санкции против кипрской офшорной компании BISCONE LIMITED, которой принадлежат 5,6% акций государственного предприятия "Турбоатом". Ее фактическим владельцем является российский миллиардер Алексей Мордашов, который находится под санкциями с 2016 года.

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Санкции против лиц

В то же время санкции были введены и против 52 российских "чиновников", которые сегодня проживают на территории временно оккупированного Крыма, и 18 судей Российской Федерации.

Интересно, что в список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, деятельность которого связана с Украиной. В Киеве у него есть собственная дизайнерская студия, разработавшая логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного Донбасса и разработку логотипа для оккупированного россиянами Крыма.

Представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка также оказался под украинскими санкциями.

Что предусматриват санкции

Введенные санкции предусматривают:

блокировку активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины, что помогали российскому правительству в дестабилизации ситуации в нашей стране.