В момент обстрела на вокзале Краматорска находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, после обстрелов в Краматорске пострадавших людей оперируют 30-40 хирургов одновременно.

"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – сказал Гончаренко.

Он добавил, что обломки ракеты нашли в 40 метрах от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности.

Гончаренко также заявил, что в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

Тем временем местные волонтеры просят помочь с эвакуацией раненых из Краматорска в Днепр.

Российские оккупанты обстреляли Краматорск

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В результате удара, по обновленным данным, погибли 35 взрослых и четверо детей. Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

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