Кремлевские пропагандисты напрочь запутались в собственной лжи.

Российские террористы сообщили о ракетном обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибло более 30 взрослых гражданских и четверо детей.

Об этом говорится в данных "патриотического" русского паблика "Силовики".

Однако рашисты утверждают, что на вокзале было якобы скопление украинских военных.

"10 минут назад прилет по вокзалу Краматорска. Работают по скоплению "боевиков "ВСУ", - писали россияне в 11:00, 11:01, 11:08.

Вскоре информацию в пабликах удалили.

Также пользователи соцсетей обратили внимание, что накануне в закрытых сепаратистских чатах гражданам советовали не пользоваться вокзалом, а эвакуироваться собственным транспортом.

На хвосте обломков ракеты, которая попала в толпу украинцев, была надпись на русском "За детей" (вероятно, использовано пропагандистское клише "За детей Донбасса" - ред.).

Перед тем в паблике "Типичный Донбасс" очевидцы выложили видео вероятного пуска ракеты, которая впоследствии попала в людей на железнодорожном вокзале.

Официально Минобороны РФ свою причастность к трагедии отрицает и обвиняет в содеянном ВСУ. У Путина утверждают, что "Точка-У" есть, мол, только на вооружении Украины.

Хотя она также есть и на вооружении российской армии, которую оккупанты перебросили перед вторжением в Беларусь.

Заявление МО РФ начали активно постить российские пропагандисты.

Кремлевское агентство РИА Новости опубликовало новость о взрыве в Краматорске с заголовком: "Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску".

Пост РИА у Twitterчерез TweetDeckвышел в 10:25, тогда как первые сообщения о взрыве появились в 10:30. Это означает, что они заблаговременно подготовили текст сообщения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В результате удара, по обновленным данным, погибли 35 взрослых и четверо детей. Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

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