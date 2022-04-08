Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

В железнодорожный вокзал Краматорска Донецкой области попали две ракеты оккупантов, в результате чего в настоящее время известно о 30 погибших, более 100 человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие", - отметил он.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - отметил он.

Между тем глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты ударили по вокзалу кассетным "Искандером". "Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", - сообщил Кириленко.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области.

"Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено!", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, на днях глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать с территории Донецкой области. Также к населению повторно обратилась министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и призвала население сразу трех областей - части Харьковской, Луганской и Донецкой "эвакуироваться, если есть такая возможность".

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