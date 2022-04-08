Президент подчеркнул, что, не имея сил и смелости противостоять Украине на поле боя, РФ цинично уничтожает гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по железнодорожному вокзалу Краматорска: "Это зло, которое не имеет границ".

Об этом он написал в Telegram.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации... Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил президент.

По его словам, полиция и спасатели работают на месте удара.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: