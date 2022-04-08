СБУ открыла уголовное производство по этому факту.

В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.

Об этом в Facebook сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей", - отметил он.

Дехтяренко напомнил, что СБУ уже открыла уголовное производство по этому факту.

В настоящее время действия кафиров квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

"Установим и накажем виновных", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь идет эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины.

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