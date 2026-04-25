Невеста бывшего чиновника ТЦК случайно раскрыла его роскошную жизнь, - расследование

Невеста экс-чиновника ТЦК пыталась скрыть лицо своего жениха с общих снимков, но его выдала татуировка.

Невеста бывшего чиновника ТЦК Богдана Васькевича случайно раскрыла его роскошную жизнь. Журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование, в ходе которого выяснилось, что экс-военный пользуется элитной недвижимостью, принадлежащей его родственнику.

Элитное жилье в Одессе

Отмечается, что о роскошной жизни Васькевича стало известно благодаря снимкам его невесты - блогера Алины из Одессы. Женщина опубликовала несколько фотографий со своим женихом, лицо которого она скрыла сердечком.

По татуировке на руке журналисты установили, что на снимках Богдан Васькевич, который не менее 8 лет занимал различные должности в районных ТЦК Одессы и Одесской области. В октябре 2023 года его называли заместителем военного комиссара одного из одесских районных ТЦК и СП.

На совместных с Васькевичем фотографиях Алина позировала, в частности, в премиальном львовском отеле и SPA-комплексе Emily Resort. Журналисты отметили, что ночь в самом дешевом номере этого отеля стоит не менее 12 тысяч гривень.

Кроме того, блогер фотографировалась в лифте элитного жилого комплекса в Одессе. Журналисты добавили, что на некоторых снимках присутствует и ее жених.

Журналисты, изучив данные из реестра прав на недвижимое имущество, выяснили, что квартирой площадью 145 кв. метров и паркоместом в этом жилом комплексе владеет родной дядя Васькевича - Игорь Рожко.

Также журналисты из информации в госреестре узнали, что за квартиру три года назад якобы заплатили 5,5 миллиона гривень. Однако подобные квартиры на сайтах с объявлениями о продаже недвижимости в среднем продают по цене около 20 миллионов гривень.

Журналисты обратили внимание на то, что в справке об оценочной стоимости квартиры указана цена почти 11 миллионов гривень (без учета ремонта). Изучив снимки жилья они выяснили, что стоимость такого ремонта могла обойтись в 10 млн гривень.

Согласно открытым данным, Игорь Рожко, который по документам является владельцем этой квартиры, работал учителем истории. Журналисты отметили, что с 2000 по 2018 год он заработал 160 тысяч гривень, согласно данным в реестрах.

Васькевич является фигурантом расследования ГБР

Журналисты рассказали, что Богдан Васькевич и его отец Аркадий являются фигурантами расследования Государственного бюро расследований (ГБР). Оно началось в 2025 году.

Отмечается, что отец Богдана Васькевича занимал должность главы Овидиопольского РТЦК и СП. Его подозревают в получении средств за содействие в уклонении от призыва по мобилизации. По данным следствия, на полученные деньги Аркадий Васькевич купил ряд недвижимости и транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрированы на членов семьи и близких лиц.

Богдана Васькевича же подозревают в том, что он, находясь в должности заместителя начальника отдела рекрутинга и комплектования, умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Следователи считают, что экс-чиновник ТЦК не внес в декларацию имущество, которым пользуется.

Скандальное задержание сотрудников ТЦК в Одессе - что известно

Напомним, что 21 апреля в Одессе СБУ задержала два микроавтобуса, в которых находились сотрудники районного ТЦК и СП. Отмечалось, что они вымогали 30 тысяч долларов у жителя города, которого перед этим насильно затолкали в микроавтобус и угрожали ему оружием.

Позже в правоохранительных органах подтвердили задержание пятерых человек, среди которых четверо – представители ТЦК и СП Пересыпского района. Информацию о задержании сотрудников подтвердили и в Одесском областном ТЦК и СП.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в связи с задержанием военнослужащих групп оповещения ТЦК и СП в Одессе от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также руководитель Пересыпского РТЦК.

Позже в Одессе суд избрал меры пресечения задержанным сотрудникам. Одного из фигурантов дела, мужчину 1997 года рождения, взяли под стражу без права на залог сроком на 60 дней. Всем пятерым фигурантам инкриминируют две статьи УК – лишение свободы человека и разбойное нападение, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Второго 26-летнего фигуранта, служащего стрелком ТЦК, также поместили под стражу без права на залог. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении третьего фигуранта – 32-летнего военнослужащего ТЦК.

Также по ходатайству Хаджибейской окружной прокуратуры судом был взят под стражу без права на залог четвертый из пяти подозреваемых в похищении человека - 45-летний сотрудник правоохранительного органа, который находился вместе с представителями ТЦК.

