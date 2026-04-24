Полиция может начать заводить уголовные дела на уклонистов и доставлять их в ТЦК, - СМИ

В СМИ заявили, эту идею обсуждают в команде министра обороны.

Министерство обороны Украины планирует по-новому привлекать полицию в процесс мобилизации. В частности, Национальная полиция может начать открывать уголовные дела против тех, кто "в розыске", а затем задерживать их и доставлять в ТЦК. Об этом сообщает NV со ссылкой на источники в органах государственной власти.

"В Министерстве обороны подавали идею забрать административную ответственность от ТЦК и передать полиции, - чтобы полицейские составляли административные материалы на тех, кто имеет статус "в розыске". И следующее: информацию о нескольких сотнях тысяч, кто в розыске в системе "Оберіг", передают полицейским. С именами, с адресами, с номерами телефонов. И тогда полицейские должны их разыскивать. Но для этого надо вносить изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс", - рассказал журналистам один из источников.

По словам одного из собеседников издания, сейчас если в "Резерв+" у гражданина указан статус "в розыске" – ему пришла повестка, а он ее проигнорировал, или он не прошел ВЛК, - то именно полиция его специально искать не будет. Разве что этого человека остановят для проверки документов на улице. Затем по этому нарушению составят протокол об административной ответственности - а именно она в данном случае может быть. Однако такой протокол выписывают не полицейские, а сотрудник ТЦК.

Видео дня

Журналисты обратились за комментарием в Министерство внутренних дел, но официального ответа им не предоставили. По словам одного из собеседников издания, ни опровергать, ни подтверждать информацию о нововведениях в МВД не могут, потому что в правоохранительном ведомстве мало что знают об изменениях в процессе мобилизации.

В Минобороны рассказали о подготовке реформы мобилизации

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что сейчас продолжается подготовка к трансформации, направленной на улучшение условий мобилизации и службы в Силах обороны Украины. По его словам, часть проектов уже готова к запуску.

Федоров уточнил, что первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Он отметил, что за время пребывания в должности увидел вызовы и "болезни, которые не лечили десятки лет".

Вас также могут заинтересовать новости: