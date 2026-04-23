Скандальное задержание сотрудников ТЦК в Одессе: суд избирает фигурантам меры пресечения

В суде стало известно, что у потерпевшего, у которого военнослужащие ТЦК вымогали деньги, сломано ребро.

В Одессе суд избирает меры пресечения сотрудникам районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которых задержали 21 апреля по подозрению в разбойном нападении и похищении человека. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

По ее словам, только что Хаджибейский районный суд Одессы отправил под стражу мужчину, 1997 года рождения.

"Он – стрелок районного ТЦК... По ходатайству прокуратуры его взяли под стражу без права на залог сроком на 60 дней", – сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что именно о такой мере пресечения ходатайствовали представители прокуратуры.

"Таким образом, суд удовлетворил наше ходатайство", – подчеркнула Верба.

Пресс-секретарь добавила, что всем пятерым фигурантам инкриминируют две статьи УК – лишение свободы человека и разбойное нападение, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Второй фигурант, которому сейчас избирают меру пресечения, тоже служит стрелком, ему 26 лет.

По словам Вербы, находящейся в зале суда, медицинская экспертиза подтвердила, что потерпевшему, из которого "выбивали" деньги, сломали ребро.

Позже она сообщила, что суд постановил взять под стражу второго фигуранта дела.

Задержание пяти сотрудников ТЦК в Одессе: детали

Днем 21 апреля в Одессе с применением оружия на глазах у многих очевидцев СБУ задержала два микроавтобуса, в которых находились сотрудники районного ТЦК и СП. Отмечалось, что они вымогали 30 тыс. долларов у мужчины.

Позже в правоохранительных органах подтвердили задержание пятерых человек, среди которых четверо – представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Пересыпского района, которые вымогали деньги у людей и угрожали отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

По данным СБУ, "выбивание" средств происходило прямо в служебном микроавтобусе ТЦК, в который потерпевших затаскивали силой. Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям, поэтому спецназовцы открыли огонь по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки.

По информации Одесской областной прокуратуры, потерпевшего 21 апреля похитили на улице Прохоровской, силой посадили в автобус и возили по городу. Во время незаконного удержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и требовали 30 тыс. долларов.

