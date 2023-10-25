Агент в рясе собирал разведывательные данные о подразделениях ВСУ и должностных лицах военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.

Суд отправил в тюрьму клирика Украинской православной церкви Московского патриархата на 15 лет за сбор и слив данных об украинских военных для российского ФСБ.

Как сообщает Служба безопасности Украины, реальный срок заключения получил настоятель храма УПЦ МП, который входил в агентурный аппарат ФСБ и собирал разведданные о системе обороны Сумщины.

В частности, прежде всего врага интересовали геолокации подразделений ВСУ и установочные данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.

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"Контрразведка СБУ задержала российского агента в рясе в марте этого года во время попытки передачи развединформации в ФСБ", - отмечается в сообщении.

В то же время, по материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Как установило следствие, клирик был дистанционно завербован агрессором после начала полномасштабного вторжения РФ.

"В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно озвучивал среди окружающих, в том числе во время общения с прихожанами церкви. Для сбора разведывательных сведений предатель пытался "втемную" использовать местных жителей, у которых выспрашивал "нужную" информацию под видом бытовых разговоров", - сказано в сообщении.

Также он фиксировал локации украинских защитников, когда ездил по территории приграничного региона.

"Полученную развединформацию российский агент передавал своему куратору из ФСБ через анонимные мессенджеры, используя текстовые сообщения и медиафайлы объектов с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

При обысках по адресу проживания клирика и в храме УПЦ МП обнаружены мобильные телефоны, которыми он общался с агрессором, а также прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Запрет УПЦ МП в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 октября проголосовала за то, чтобы на территории нашего государства была запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

Законопроект, которым может быть запрещена деятельность УПЦ МП в нашей стране, нардепы приняли в первом чтении. По словам нардепа Евгении Кравчук, для отработки законопроекта и подготовки его ко второму чтению нужно будет не меньше месяца.

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