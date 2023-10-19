Законопроект, которым может быть запрещена деятельность УПЦ МП в нашей стране, нардепы приняли в первом чтении.

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, проголосовала за то, чтобы на территории нашего государства была запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

Соответствующий проект закона (№8371) в первом чтении поддержали более 260 народных избранников, сообщил в своем канале в Telegram нардеп Ярослав Железняк. "Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении. За - 267...", - поделился политик.

Стоит отметить, что против высказались 15 нардепов, два народных избранника - воздержались, а еще 17 - не голосовали.

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Запрет УПЦ МП в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Этому решению предшествовали контрразведывательные мероприятия СБУ в культовых сооружениях, на территориях монастырей и епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. В ходе этих мероприятий была выявлена пророссийская литература; документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства ряда епархиальных структур; антиукраинская деятельность служителей с призывами, в частности, к "пробуждению матушки-Руси", оправданием вооруженной агрессии РФ в Украине.

19 января 2023 года в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено предотвращение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр которыми находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против нашего государства.

В конце сентября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас в парламенте нет необходимого количества голосов для запрета УПЦ МП.

В свою очередь местные советы начали на своем уровне принимать решения о запрете на территории своих громад деятельности УПЦ МП.

В начале октября народный депутат от парламентской фракции "Голос" Юлия Клименко заявила, что в Раде собрали необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса о запрете деятельности УПЦ МП. Она отметила, что 226 подписей народных депутатов собрано за внесение в зал на голосование запрета московской церкви.

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