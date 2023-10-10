Одна из агентов "сливала" ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников – бойцов ВСУ и их боевых товарищей, воюющих на передовой.

В Запорожье задержаны двоих агентов ФСБ, которые разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору персональные данные украинских защитников. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В частности, одна из фигуранток пыталась обнаружить локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Также она "сливала" ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников – бойцов Вооруженных сил Украины и их боевых товарищей, воюющих на передовой.

"Во время "дружеских разговоров" российская агентка записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем присылала оккупантам соответствующие аудиофайлы", - говорится в сообщении.

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Другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

По данным СБУ, за каждое выполненное задание российская спецслужба присылала на банковские карты своих агентов до 6 тысяч гривен.

Отмечается, что спецслужба разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило обезопасить подразделения Сил обороны по соответствующим локациям.

Вместе с этим сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агентов и задержали их в местах проживания.

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграмм-боты, которые собирают разведданные о ВСУ.

Во время обысков у обеих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Наказание агента ГРУ, действовавшего под прикрытием волонтера в Днепре

Участника агентурной сети главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая была нейтрализована в Днепре, осудили до 15 лет заключения.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города, а именно о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которое переправляют железнодорожным сообщением на передовую. Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, расположенного вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке.

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