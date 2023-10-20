Голосование показало, что разговоры о влиянии русского православия на украинский парламент "несколько преувеличены".

Более месяца нужно Верховной Раде Украины, чтобы проголосовать за закон, которым предусмотрено на территории нашего государства запретить деятельность религиозных организаций, которые связаны с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

Об этом сказала заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

Она отметила, что голосование в первом чтении за законопроект в сессионном зале парламента показало, что влияние русского православия на украинский парламент, народных депутатов было "несколько преувеличено".

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"Но это не значит, что подготовка ко второму чтению будет простой. Мы сделаем этот процесс интенсивным. Депутаты имеют 14 дней на представление правок. В целом в комитете для отработки законопроекта нужно будет не меньше месяца для подготовки ко второму чтению", - подчеркнула она.

Кравчук отметила, что сегодня случилось "очень интересное событие".

"Появился комментарий от РПЦ Гундяева (это светская фамилия патриарха Русской православной церкви Кирилла – УНИАН), который фактически признал, что УПЦ Московского патриархата не разорвали каноническую связь – он возмутился тем, что идут гонения на УПЦ МП, что они не хотят разрывать связь с русским православием", - сказала она.

При этом добавила, что законпроект, который принят в первом чтении предусматривает, что если религиозная экспертиза устанавливает эту связь с российским агрессором, Российской Церковью, то дается возможность государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести внести предписание этой религиозной организации, которая руководствуется из страны-агрессора, чтобы разорвать такую связь.

"Если это не происходит, тогда начинаются судебные процессы – только суд может поставить точку в вопросе отмены регистрации и юридической деятельности той или иной религиозной конфессии", - подчеркнула Кравчук.

При этом отметила, что ко второму чтению будет проработано упрощение процесса перехода в украинскую церковь.

Кравчук подчеркнула, что нельзя принимать политическое решение о запрете УПЦ МП, а должны быть судебные процессы, которые позволят решить этот вопрос. В самой УПЦ есть очень много священников, которые не довольны тем, что связь с РПЦ не разорвана – они пишут письма на руководство Киевской метрополии и просят разорвать эту связь.

"И мы должны дать возможность его разорвать", - отметила заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Она рассказала, что во время голосования законопроекта в первом чтении только депутаты от бывшей Партии "ОПЗЖ", которая сегодня запрещена, открыто выступали против его принятия, но значительная часть нардепов, вероятно, речь идет о 70, которорые "тихо" не поддержали его – вытащили карточки или вышли из сессионного зала во время голосования.

Запрет деятельности УПЦ МП -детали

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, проголосовала за то, чтобы на территории нашего государства была запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП. Соответствующий проект закона (№8371) в первом чтении поддержали более 260 народных депутатов Украины.

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Этому решению предшествовали контрразведывательные мероприятия СБУ в культовых сооружениях, на территориях монастырей и епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. В ходе этих мероприятий была выявлена пророссийская литература; документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства ряда епархиальных структур; антиукраинская деятельность служителей с призывами, в частности, к "пробуждению матушки-Руси", оправданиям вооруженной агрессии РФ в Украине.

19 января 2023 г. в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено предотвращение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против нашего государства.

В конце сентября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас в парламенте нет необходимого количества голосов для запрета УПЦ МП. В начале октября народные депутаты собрали более 226 подписей за рассмотрение вопроса запрета деятельности УПЦ МП.

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