"Аншлаги" в салонах и кафе, очереди в Ботсаду: как Киев встретил начало ослабления карантина (видео)

Официально карантин в столице будет ослаблен с завтрашнего дня.

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантина, в Киеве он стартует с завтрашнего дня. Несмотря на это, уже сегодня в столице наблюдаются очереди в заведения и дефицит парикмахеров.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечается, в салоны красоты можно попасть по предварительной записи, в маске и перчатках. На входе всем меряют температуру: если больше 37,2 - внутрь не пускают. В салонах говорят, что самые популярные услуги сегодня - окрашивание волос, маникюр, педикюр. "Это аншлаг, у нас запись на всю неделю", - говорит директор сети салонов Елена Рыжкова.

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В барбершопе мужчины готовы платить больше, чтобы их подстригли сегодня. "Люди просят выписать других и заплатить больше. Мы сегодня работаем допоздна. Сделали двойную смену. Одна будет работать до 10, а вторая - от 10 и до утра", - говорит барбер.

Парки и скверы заработать легально в Киеве должны были с 12 мая. Но уже сейчас здесь немало людей. Кто дышит воздухом, кто-то наслаждается уличной музыкой. В столичном парке Победы – люди гуляют небольшими группами, сохраняют дистанцию, но в основном не придерживаются масочного режима.

Сирень в ботаническом саду до сих пор обильно цветет и он дождался посетителей. Открыли парк уже сегодня. Но вход строго в маске. "Ботсад традиционно в этот период посещают, сегодня есть такая возможность, возможность и мы очень рады", - говорит заместитель директора Национального ботанического сада имени Гришко Джамал Рахметов.

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В Гидропарке малолюдно, но несмотря на ограничения, уже загорают. Уличные тренажеры, которые до сих пор запрещены - заполнены людьми, а бодибилдеры съемками традиционно недовольны.

Летние террасы кафе и ресторанов - забиты. Люди пьют кофе, коктейли. Некоторые впервые за несколько месяцев не поели домашней еды.

Магазины одежды также открылись, но внутрь пускают по несколько человек в масках. За соблюдением правил на террасах, в магазинах, парках, салонах красоты, как раньше, будут следить полицейские.

Как сообщал УНИАН, городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном введении более строгого карантина в случае ухудшения эпидситуации.

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